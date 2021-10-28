Elma marul ve maydanozda limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarına göre 4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi
Tarım Dairesi 22-28 Ekim 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 60 numunede 56 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlanılmıştır.
İşleyen Kardeşler Ltd ait elma (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecektir.
Onbaşı İşletmeleri Ltd ait marulda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Halil Kasap Paz. Ltd ait Alfonzo Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Halil Kasap Paz. Ltd ait marulda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecektir.
Yerli Ürünlerden 17 numunede 16 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Gaziveren köyü sakinlerinden Ahmet Çetin’e ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
|28 Ekim 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
Nej Grain Ltd
İthal
Soya Fas. Küsbesi (yemlik)
Temiz
Hürsen Tarım Ür.
İthal
Domates
Temiz
Bekir Cura
İthal
Domates
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
Selgün Tic.
İthal
Sofralık Üzüm
Temiz
Selgün Tic.
İthal
Domates
Temiz
Selgün Tic.
İthal
Elma Gala
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Gala
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Alfonzo Üzüm
Limit Üstü
Engin Değirmenci
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
Engin Değirmenci
İthal
Elma
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
Akari Free Port ltd.
İthal
Buğday ekmeklik
Temiz
Fırat Gazioğlu
İthal
Mısır Slajı
Temiz
TÜK
İthal
Arpa Yemlik
Temiz
Yaşar Uzunkaya
İthal
Kuru Soğan
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Marul
Limit Üstü
Halil Kasap Paz.
İthal
Havuç
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
Babür Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Havuç
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Marul
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Red Globe Üzüm
Temiz
Hürsen Tarım Ür.
İthal
Havuç
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Havuç
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Marul
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Havuç
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Domates
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Marul
Limit Üstü
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Havuç
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Alfonzo Üzüm
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Razolü Üzüm
Temiz
Babür Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
İşleyen Kardeşler Ltd.
İthal
Domates
Temiz
İşleyen Kardeşler Ltd.
İthal
Havuç
Temiz
İşleyen Kardeşler Ltd.
İthal
Elma Golden
Limit Üstü
Nej Grain Ltd
İthal
Buğday yemlik
Temiz
Nej Grain Ltd
İthal
Yağlı ayçiçek küsbesi
Temiz
Babür Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk
Temiz
Babür Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Alfonzo Siyah Üzüm
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Granny
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Armut S.M
Temiz
Aydın Portakalcı
Bostancı
Böğrülce
Temiz
İzzet Kızıltoprak
Aydınköy
Nar
Temiz
Muharrem Bilsin
Bostancı
Marul
Temiz
Hanifi Akcam
Gaziveren
Maydanoz
Temiz
Ahmet Çetin
Gaziveren
Maydanoz
Limit Üstü
Enver Mehmetoğlu
Taşpınar
Salatalık
Temiz
Sevim Bilgiç
Gazimağusa
Hıyar
Temiz
Ahmet Coşkun
Gazimağusa
Hıyar
Temiz
İbrahim Sereç
Gazimağusa
Domates
Temiz
Selahattin Kuş
Gazimağusa
Kabak
Temiz
Selahattin Kuş
Gazimağusa
Patlıcan
Temiz
İsmail Kabak
Gazimağusa
Hıyar
Temiz
Sevim Bilgiç
Gazimağusa
Hıyar
Temiz
Barış Özgüven
Gazimağusa
Domates
Temiz
Ahmet Çetin
Doğancı
Maydanoz p-3
Temiz
Ahmet Çetin
Doğancı
Maydanoz p-4
Temiz
Ahmet Çetin
Doğancı
Maydanoz p-2
Temiz