Elma marul ve maydanozda limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarına göre 4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi 22-28 Ekim 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 60 numunede 56 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlanılmıştır.

İşleyen Kardeşler Ltd ait elma (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecektir.

Onbaşı İşletmeleri Ltd ait marulda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Halil Kasap Paz. Ltd ait Alfonzo Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Halil Kasap Paz. Ltd ait marulda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecektir.

Yerli Ürünlerden 17 numunede 16 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Gaziveren köyü sakinlerinden Ahmet Çetin’e ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.