Ellen Page trans olduğunu açıkladı

Rol aldığı Juno filmiyle 2007’de Oscar’a aday gösterilen ve son olarak Umbrella Academy dizisiyle seyirci karşısına çıkan Ellen Page, trans birey olduğunu açıkladı.

YENİ ADI ELLIOT

2014 tarihinde Las Vegas’ta gerçekleştirilen bir LGBTİ gençlik konferansında “Saklanmaktan yoruldum” diyerek eşcinsel olduğunu söyleyen oyuncu, bu defa trans olduğunu ve adını da Elliot olarak değiştirdiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Instagram hesabından açıklama yapan 33 yaşındaki Kanadalı oyuncu, “Merhaba arkadaşlar, trans olduğumu sizinle paylaşmak istiyorum ve ismim Elliot. Bunu yazdığım, burada olduğum, hayatımda buraya geldiğim için şanslı hissediyorum” dedi.

Page ayrıca, “Bu yolculuğumda beni destekleyen muhteşem insanlara karşı minnet duyuyorum. Trans topluluğunda pek çok kişiden etkilendim. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı kapsayıcı ve şefkatli bir yer yapmak için durmadan çalıştığınız için teşekkür ederim. Daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için her türlü desteği sunacağım” ifadesini kullandı.

“BEN DE KORKUYORUM”

Ünlü oyuncu ayrıca, “Sevincim gerçek ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. Saldırganlıktan, nefretten, ‘şakalardan’ ve şiddetten korkuyorum” dedi.

Page, “Açık olmak gerekirse, sevinçli olduğum ve kutladığım bir anın içini boşaltmaya çalışmıyorum ama resmin tamamına hitap etmek istiyorum” ifadesiyle korkusunu vurguladı.

Page’in açıklamasının ardından konu, sosyal medyada dünya gündemine girdi.