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Ellen Page trans olduğunu açıkladı

2 Aralık 2020
Ellen Page





Ünlü oyuncu Ellen Page, transeksüel olduğunu ifade ederek ismini değiştirdiğini duyurdu. Page’in sosyal medya hesabından duyurduğu yeni adı Elliot, Twitter’da trendler arasına girdi.





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2 Aralık 2020

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