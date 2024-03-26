Elektronik sigara yüzünden hayatından oluyordu

ABD’nin Wisconsin eyaletindeki 20 yaşındaki Karlee Ozkurt’u elektronik sigara bağımlılığı az kalsın öldürüyordu. Bağımlılığı yüzünden ciğerleri söndü.
Henüz 20 yaşındaki Karlee Ozkurt, 5 yıl boyunca elektronik sigara kullandı ve bu az kalsın hayatına mal oluyordu. Sağ akciğeri iki kez sönen genç kızda kalıcı hasar da meydana geldi. Hayattaki en büyük pişmanlığının elektronik sigaraya başlamasının olduğunu söyledi.
Karlee, daha fazla insanın elektronik sigarayı bir bağımlılık olarak hayatında tutmaya devam etmemesi için insanları uyarıyor.
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