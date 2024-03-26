Elektronik sigara yüzünden hayatından oluyordu

Henüz 20 yaşındaki Karlee Ozkurt, 5 yıl boyunca elektronik sigara kullandı ve bu az kalsın hayatına mal oluyordu. Sağ akciğeri iki kez sönen genç kızda kalıcı hasar da meydana geldi. Hayattaki en büyük pişmanlığının elektronik sigaraya başlamasının olduğunu söyledi.