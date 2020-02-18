Kıbrıs

Elektrik kesintisi iptali

18 Şubat 2020
elektrik kesintisi

Lefkoşa’da yarın bazı bölgelerde yapılacağı duyurulan elektrik kesintisi iptal edildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yeni bir açıklamayla proje çalışmalarının iptal edildiğini ve kesintiye gidilmeyeceğini duyurdu.

Daha önce elektrik kesintisine gidileceği duyurulan ancak iptal edilen bölgeler şunlar:

“Lefkoşa/Güzelyurt ana yolunun Kooperatif Gaz çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri, Alayköy Sanayi Bölgesi ve Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölge, Şehit Çocuğu Arsaları bölgesi, Gönyeli Belediye binasının batısı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu bölgesi.”




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