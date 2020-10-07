Elcil, referandumda hayır diyeceklerini açıkladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, referandumda anayasa değişikliğine hayır diyeceklerini açıkladı.

Şener Elcil konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece yargıç sayısının artırılmasına yönelik anayasa değişikliği için öneri sunulması, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini kısıtlamaya ve bizi alt yönetim yapmaya yönelik anayasadaki engel maddeleri gizleme anlamı taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 1985 yılında yapılan anayasa referandumuna, geçici 10. madde ve idam cezası gibi maddeler sebebi ile karşı çıktığını dile getiren Elcil, Kıbrıs Türkü’nün “siyasi iradesine ipotek koyduğunu” söylediği maddeler dururken yapılan değişikliğe hayır diyeceklerini kaydetti ve halkı da hayır demeye davet etti.