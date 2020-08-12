Elcil: KHK okulda soruşturma yok dedi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 20 Eylül 2019’da sendikayla istişare ederek Özgürlük İlkokulu’nda başlattığı soruşturma dosyasıyla ilgili” açıklama yaptı.

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurul Başkanı Havva Dağseven ile ilgili iddia ve eleştirilerde bulunan Elcil, Kurul Başkanı’nın yürüttüğü süreci eleştirdi, Başsavcılığın konuyla ilgili taleplerinin yerine getirilmediğini ileri sürdü.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, Kamu Hizmeti Komisyonu’na Özgürlük İlkokulu’nda soruşturma olmadığı bilgisi verildiğini de savunarak şunları kaydetti:

“Haklarında soruşturma açılanların, aklanmaması bir yana, okuldaki sorunu bilerek devamından yana tavır koyan Eğitim Bakanlığı kaosa oynadı. Soruşturmaları sonuçlandırmayarak kötü örnek olan Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı tüm icraatları şaibelidir.”

Elcil, benzer olayların eski Eğitim Bakanı Kemal Dürüst zamanında da yaşandığını belirterek, bu olayları da “yasa dışı” olarak niteledi, konunun hala takipçisi olduklarını söyledi. Elcil, söz konusu olayın da polis tarafından “hasıraltı edilmeye çalışıldığını” iddia etti.

Şener Elcil, Kurul Başkanı Havva Dağsever ve Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “yasadışı uygulamalarda bulunmakla” suçlayarak, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi, “Hiç kimsenin yasalar önünde ayrıcalıklı olamaz” dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Elcil, şu ifadeleri kullandı:

“Özgürlük İlkokulu’nda devam eden sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik önemli bir adım olan soruşturmanın raporu Sn. Havva Dağseven tarafından bilerek yanlış dosyalanarak başsavcılığa gönderilmiştir. Başsavcılık 20 Mart 2020 tarihinde (SAV 0.00-54-20/611 ve SAV 0.00-54-20/6/2) tekrar bakanlıktan talepte bulunmasına rağmen, Sn. Havva Dağseven dosyaları hasıraltı etmiştir. Konu ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna da Özgürlük İlkokulu’nda soruşturma olmadığı bilgisi verilmiştir.

Haklarında soruşturma açılanların, aklanmaması bir yana, okuldaki sorunun bilerek devamından yana tavır koyan Eğitim Bakanlığı kaosa oynamaktadır. Açılan soruşturmaları sonuçlandırmayıp kötü örnek olmaya devam eden Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı tüm icraatları şaibelidir.Özgürlük İlkokulu özelinde, ortaya çıkan bu durum, yöneticilerin görevi kötüye kullanmalarının en güzel örneğidir. Geçmişte Sn. Kemal Dürüst’ün yaptığı yasa dışı işler konusunda polise yaptığımız şikayeti, polisin hasıraltı etmesini nasıl ki takip etmeye devam ediyorsak, bu konuda da Kurul Başkanı Sn. Havva Dağsever ve Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu’nu bu yasadışı uygulamasını da sonuna kadar takip etmeye devam edeceğimizi duyurur, hiç kimsenin yasalar önünde ayrıcalıklı olamayacağını vurgularız”