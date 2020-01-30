Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı

Türkiye, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan 7 bina ile 1 kişinin moloz düşmesi sonucu ölümüyle ilgili toplam 8 ayrı soruşturma başlattı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak saat 20.55’te meydana gelen depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Sürsürü Mahallesi’nde çöken Dilek Apartmanı ile Mustafapaşa Mahallesi’nde çöken 3, Gezin mahallesinde yıkılan bir, Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş ve Ilıncak köylerinde 2 olmak üzere 7 bina ile Üniversite Mahallesi’nde moloz düşmesine bağlı yaşanan ölüm olayıyla ilgili toplam 8 ayrı soruşturma başlattı.

Öte yandan başsavcılık, ağır hasarlı binalar ve yardım dağıtımındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili de ayrı ayrı soruşturma yürütüyor.