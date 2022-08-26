El-Sen’den Kıb-Tek yönetim kuruluna “yasa dışı atama girişimi” eleştirisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıb-Tek müdür vekilinin, sendikayla istişare edilmeden görevden alınıp yerine “yasa dışı” şekilde atama yapılacağı duyumunu aldıklarını belirterek, kurum yönetimini eleştirdi.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu konuyla ilgili açıklamasında, Kıb-Tek yönetim kuruluna “usulsüz atama ve görevlendirme yapmaya teşebbüs etme” eleştirisinde bulundu.

Açıklamada, “Sendikamızla hiçbir istişare edilmeden tamamen yasa dışı bir şekilde yapılmak istenen bu değişikliği kabul etmediğimizi ve yapılması durumunda sendikamız için bunun grev sebebi olacağını bildiririz” ifadeleri kullanıldı.