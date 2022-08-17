El-Sen yeni yönetim kurulu YDP’yi ziyaret etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) örgütlü Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yeni yönetim kurulu, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, El-Sen Genel Başkanı Çağlayan Cesurer ve beraberindeki heyetle görüştü.

Talip Atalay ve diğer partili katılımcılar konuşmalarında, elektrik meselesinin, dolayısıyla KIB -TEK’in ülkenin bir numaralı meselesi haline geldiğini, esasın “nasıl olursa olsun elektrik sorununun ucuz ve kalıcı olarak çözülmesi” olduğunu söyledi. Vatandaşın artan elektrik faturalarını ödeyemediği ve YDP olarak sorunun çözümü için her türlü desteği vermeye ve yapıcı işbirliğine hazır oldukları vurgulandı.

Atalay, Türkiye ile elektrik konusunda enterkonnekte olmak da dahil, alternatif enerji kaynaklarına ve yeni yaklaşımlara ilişkin ciddi projelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. YDP’nin bu konulardaki görüşlerinin çok net olduğunu söyleyen Atalay, “Elektrik konusu partiler üstü bir konu olmalı ve devlet politikası haline gelmeli” dedi.