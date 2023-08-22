El-Sen borcu olan kamu kuruluşlarının elektriğini keseceğini duyurdu

El-Sen borcu olan kamu kuruluşlarının elektrik enerjisini keseceğini açıkladı.
Açıklama şöyle:
KIBTEK’E BİRİKMİŞ KAMU ALACAKLARININ TAHSİLATI HK.
Kıb-Tek’e birikmiş elektrik borçları ve taksitlerinin artarak devam ettiği gerçeği ile birikmiş borçlar ve taksit gerilikleri ödenmediği takdirde El-Sen olarak borç listeleri ile birlikte kamuoyuyla paylaşılarak Kıb-Tek’e borcu olan Bakanlıklar, Devlet Daireleri, Savunma, BRT, Camiler, Su Motorları ve Belediyelerin önümüzdeki haftadan itibaren elektrik akımları kesilecektir.
Ahmet Tuğcu
El-Sen Genel Sekreteri
El-Sen Yönetim Kurulu(a)
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