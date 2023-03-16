El Salvador'da mega hapishanenin nüfusu ikiye katlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DünyaSürmanşet

El Salvador’da mega hapishanenin nüfusu ikiye katlandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi daha nakledildi. Çete üyelerinin hapishaneye götürülme anının görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Devlet Başkanı Bukele, "Dünyanın en çok eleştirilen hapishanesinde yaşayan çete üyesi sayısı 4 bine ulaştı" dedi.

El Salvador’da Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi daha nakledildi. Çete üyelerinin hapishaneye götürülme anının görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Devlet Başkanı Bukele, “Dünyanın en çok eleştirilen hapishanesinde yaşayan çete üyesi sayısı 4 bine ulaştı” dedi.

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Tags:çeteCezaeviEl SalvadorhapishaneOHAL
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