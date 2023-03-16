El Salvador’da mega hapishanenin nüfusu ikiye katlandı

Bukele, “Bugün yeni bir icraat gerçekleştiriyor ve 2 bin kişilik ikinci çete grubunu Terörle Mücadele Merkezi’ne (CECOT) sevk ettik. Böylece dünyanın en çok eleştirilen hapishanesinde yaşayan çete üyesi sayısı 4 bine ulaştı.” dedi.