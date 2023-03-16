El Salvador’da mega hapishanenin nüfusu ikiye katlandı

El Salvador’da Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi daha nakledildi. Çete üyelerinin hapishaneye götürülme anının görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Devlet Başkanı Bukele, “Dünyanın en çok eleştirilen hapishanesinde yaşayan çete üyesi sayısı 4 bine ulaştı” dedi.
Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin talimatıyla yapılan 40 bin kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi daha götürüldü.
Bukele’nin paylaştığı videoda, çete mensuplarının yoğun güvenlik önlemleri altında kısa şortlu, dövmeli vücutlu ve çıplak ayaklarıyla hapishaneye taşındığı anlar gösteriliyor.
Mega hapishaneye en son 26 Şubat’ta 2 bin çete üyesi götürülmüştü.
San Salvador’a 74 kilometre mesafede Tecoluca kasabasındaki bir vadide, 166 hektarlık alanda mega olarak adlandırılan hapishanenin açılışı 2 Şubat’ta yapılmıştı.
Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen “Terör Muhafaza Merkezi” Devlet Başkanı Bukele tarafından açılmıştı.
Ülkede mevcut cezaevi kapasitesinin 30 bin civarında olduğu kaydediliyor.
HALK OHAL’DEN MEMNUN
Amerikan Merkez Üniversitesinin Ekim 2022’de yayımladığı bir ankete göre, El Salvadorluların yüzde 75,9’u hükümetin olağanüstü hal (OHAL) kararını yerinde buluyor ve Bukele politikalarının suç oranlarını azalttığını düşünüyor.
MS13 ÇETESİ SORUMLU TUTULUYOR
El Salvador’da 27 Mart’ta bir aylığına OHAL ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.
Bukele, 30 Haziran’da silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söylemişti.
Ülkede mart başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 100’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınanların sayısının 65 bini aştığı bildirilmişti.
Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.