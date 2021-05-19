El Diablo Eurovision büyük finalinde

Güney Kıbrıs El Diablo şarkısıyla Eurovision büyük finaline kalmaya hak kazandı.

Bu yıl 65’incisi gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finali dün akşam Hollanda’da yapıldı. Güney Kıbrıs’ı ‘El Diablo’ şarkısıyla temsil eden Elena Tsangrinou Cumartesi günü Rotterdam’da yapılacak olan Eurovision büyük finaline hak kazandı.

26 yaşındaki şarkıcı Tsangrinou Salı gecesi ilk Eurovision yarı finalinde performans sergileyen 16 ülke arasında yer aldı.