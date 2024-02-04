Ekrem Yeşilada Cup devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 5, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Ekrem Yeşilada Cup devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Ekrem Yeşilada Cup devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Cup zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor. 8-9 yaş kategorisinde tamamlanan maçlarının ardından ödül töreni gerçekleşti.

 


Oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

8 YAŞ GRUP-1 – FİNAL

Niyazi Akçın – Mikhail Zonov                               10/12 7/5 7/3

8 YAŞ GRUP-2 – FİNAL

Doruk Vurur  – Ozan Dağlı                                     3/7 7/4 10/8

 

9 YAŞ KIZLAR – ROUND ROBİN

Mevsim Metbulut – Elisa Karabaşak          5/3

 

9 YAŞ ERKEKLER – FİNAL

Hasan Aren Çakartaş – Kerem Behlül                    4/1

 

10+ TEK KADINLAR – ROUND ROBİN

Girne Umut Yerebakan – Sahil Ece Yerebakan       1/6 1/6

Melinay Yücetürk – Inna Viazova                                             1/6 0/6

Sahra Sevgi Sofu – Era Meta                                       6/2 1/6 11/9

Isabel Işılay Clackson – Melisa Sadıkoğlu 0/6 5/7

Alisa Sadıkoğlu – Evgenııa Pershenkova                  5/7 6/2 8/10

İncilay Eren – Melin Akçın                                                          4/6 2/6

Nehir Gürses – Zarif Dayı                                                            6/1 6/1

 

Beren Başaran – Serin Yeşilada                                  6/1 6/1

Anastasiia Elshina – Servet Tel                                   2/6 1/6

Vera Gazi – Kayra Yüceer                                                            2/6 0/6

Şengül Tilki – Enra Çakartaş                                        6/0 6/0

 

10+ TEK ERKEKLER- ROUND ROBİN

Recep Yalovalı – Kıvanç Öztuğ                                    6/3 4/6 10/4

Arel Şahin – Devin Bedevi                                                          2/6 3/6

Cenk May – Çağ Refikoğlu                                                          0/6 0/6

Doruk Tüzel – Çınar Tüzünkan                                    6/1 6/0

Tan Ozkan – Tan Osman Türe                                     6/0 6/0

Asım Aras Astan – Enver Ada Gençel                        7/6 6/2

Kaan Dönmez – Baran Başaran                                  6/0 6/0

 

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Tags:Ekrem Yeşilada Cup
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