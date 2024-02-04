Ekrem Yeşilada Cup devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Cup zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor. 8-9 yaş kategorisinde tamamlanan maçlarının ardından ödül töreni gerçekleşti.
Oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
8 YAŞ GRUP-1 – FİNAL
Niyazi Akçın – Mikhail Zonov 10/12 7/5 7/3
8 YAŞ GRUP-2 – FİNAL
Doruk Vurur – Ozan Dağlı 3/7 7/4 10/8
9 YAŞ KIZLAR – ROUND ROBİN
Mevsim Metbulut – Elisa Karabaşak 5/3
9 YAŞ ERKEKLER – FİNAL
Hasan Aren Çakartaş – Kerem Behlül 4/1
10+ TEK KADINLAR – ROUND ROBİN
Girne Umut Yerebakan – Sahil Ece Yerebakan 1/6 1/6
Melinay Yücetürk – Inna Viazova 1/6 0/6
Sahra Sevgi Sofu – Era Meta 6/2 1/6 11/9
Isabel Işılay Clackson – Melisa Sadıkoğlu 0/6 5/7
Alisa Sadıkoğlu – Evgenııa Pershenkova 5/7 6/2 8/10
İncilay Eren – Melin Akçın 4/6 2/6
Nehir Gürses – Zarif Dayı 6/1 6/1
Beren Başaran – Serin Yeşilada 6/1 6/1
Anastasiia Elshina – Servet Tel 2/6 1/6
Vera Gazi – Kayra Yüceer 2/6 0/6
Şengül Tilki – Enra Çakartaş 6/0 6/0
10+ TEK ERKEKLER- ROUND ROBİN
Recep Yalovalı – Kıvanç Öztuğ 6/3 4/6 10/4
Arel Şahin – Devin Bedevi 2/6 3/6
Cenk May – Çağ Refikoğlu 0/6 0/6
Doruk Tüzel – Çınar Tüzünkan 6/1 6/0
Tan Ozkan – Tan Osman Türe 6/0 6/0
Asım Aras Astan – Enver Ada Gençel 7/6 6/2
Kaan Dönmez – Baran Başaran 6/0 6/0