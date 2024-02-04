Ekrem Yeşilada Cup devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Cup zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor. 8-9 yaş kategorisinde tamamlanan maçlarının ardından ödül töreni gerçekleşti.

Oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

8 YAŞ GRUP-1 – FİNAL

Niyazi Akçın – Mikhail Zonov 10/12 7/5 7/3

8 YAŞ GRUP-2 – FİNAL

Doruk Vurur – Ozan Dağlı 3/7 7/4 10/8

9 YAŞ KIZLAR – ROUND ROBİN

Mevsim Metbulut – Elisa Karabaşak 5/3

9 YAŞ ERKEKLER – FİNAL

Hasan Aren Çakartaş – Kerem Behlül 4/1

10+ TEK KADINLAR – ROUND ROBİN

Girne Umut Yerebakan – Sahil Ece Yerebakan 1/6 1/6

Melinay Yücetürk – Inna Viazova 1/6 0/6

Sahra Sevgi Sofu – Era Meta 6/2 1/6 11/9

Isabel Işılay Clackson – Melisa Sadıkoğlu 0/6 5/7

Alisa Sadıkoğlu – Evgenııa Pershenkova 5/7 6/2 8/10

İncilay Eren – Melin Akçın 4/6 2/6

Nehir Gürses – Zarif Dayı 6/1 6/1

Beren Başaran – Serin Yeşilada 6/1 6/1

Anastasiia Elshina – Servet Tel 2/6 1/6

Vera Gazi – Kayra Yüceer 2/6 0/6

Şengül Tilki – Enra Çakartaş 6/0 6/0

10+ TEK ERKEKLER- ROUND ROBİN

Recep Yalovalı – Kıvanç Öztuğ 6/3 4/6 10/4

Arel Şahin – Devin Bedevi 2/6 3/6

Cenk May – Çağ Refikoğlu 0/6 0/6

Doruk Tüzel – Çınar Tüzünkan 6/1 6/0

Tan Ozkan – Tan Osman Türe 6/0 6/0

Asım Aras Astan – Enver Ada Gençel 7/6 6/2

Kaan Dönmez – Baran Başaran 6/0 6/0