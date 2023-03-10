Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda heyecan devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KTFF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası, KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile başladı.

Günan maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

12 YAŞ KIZLAR – 1. Raund

Girne Mmut Yerebakan – Larin Vural 6/1 6/0

Nehir Gürses – Beren Pilli 6/0 6/2

Safıya Akhmetova – Servet Tel 1/6 3/6

İrem Özen – Anastasiia Elshina 7/6 1/6 1/6

Sahra Sevgi Sofu – Beren Başaran 0/6 0/6

Meyra Eser – Vera Gazi 6/3 6/4

Enra Çakartaş – Gökçe Karamahmutoğlu 6/0 6/1

12 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final

Erdal Arabacıoğlu – Said Zeki Avcı 4/6 6/0 7/5

Tuğra İrfanoğlu – Yaşar Hüseyin Cahitoğlu 6/3 6/4

Kıvanç Öztuğ – Deniz Hüseyin 2/6 3/6

Yalın Yurtsever – Baran Başaran 1/6 1/6

16 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

Nadir Çınarlılı – Almira Akşahin 6/0 6/0