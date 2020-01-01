Kıbrıs

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy Teknecik Elektrik Santralı’ndaki çalışanları ziyaret etti

1 Ocak 2020

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KIB-TEK çalışanlarının, ülkenin en zor ve meşakkatli emeğini veren kesimlerinden biri olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2019 yılının son saatlerinde, ailesini evde bırakıp, tüm motivasyonunu ülke insanının kesintisiz enerjiyle yeni yıla girebilmesi için Teknecik Elektrik Santralı’na veren çalışanları ziyaret etti.

Taçoy, Bakanlığa bağlı tüm daire ve kurumlarda 2020’de de, tıpkı 2019’da olduğu gibi aynı enerji ve ülke sevgisi ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Teknecik’ten tüm yurda pozitif enerjimizi gönderiyoruz” dedi.



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