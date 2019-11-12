Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki

görüşmelerine bugün başlıyor.

8 Milyar 814 Milyon Türk Lirası tutarındaki 2020 mali yılı bütçe yasa tasarısı üzerindeki

görüşmelerin 11 gün sürmesi planlanıyor.

Komite başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun başkanlığında

gerçekleştirilecek bütçe yasa tasarısı görüşmeleri, 11 gün sürecek ve toplantılar saat

10.30’da başlayacak.

Açılış konuşmasını Komite Başkanı Sunat Atun’un yapacağı toplantıda, tasarının bütünü

üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sunuş konuşması ile devam

edilecek.

Konuşmaların ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve

tasarının madde madde görüşülmesine başlanacak…

Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Başkan Sunat Atun, Başkan Vekili Fikri Toros ve üyeler

Özdemir Berova, Kutlu Evren, Mesut Genç, Gülşah Sanver Manavoğlu ve Salahi

Şahiner’den oluşuyor.