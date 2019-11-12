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Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine bugün başlıyor

12 Kasım 2019

Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki
görüşmelerine bugün başlıyor.
8 Milyar 814 Milyon Türk Lirası tutarındaki 2020 mali yılı bütçe yasa tasarısı üzerindeki
görüşmelerin 11 gün sürmesi planlanıyor.

Komite başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun başkanlığında
gerçekleştirilecek bütçe yasa tasarısı görüşmeleri, 11 gün sürecek ve toplantılar saat
10.30’da başlayacak.
Açılış konuşmasını Komite Başkanı Sunat Atun’un yapacağı toplantıda, tasarının bütünü
üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sunuş konuşması ile devam
edilecek.
Konuşmaların ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve
tasarının madde madde görüşülmesine başlanacak…
Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Başkan Sunat Atun, Başkan Vekili Fikri Toros ve üyeler
Özdemir Berova, Kutlu Evren, Mesut Genç, Gülşah Sanver Manavoğlu ve Salahi
Şahiner’den oluşuyor.



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