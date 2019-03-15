Kıbrıs

“Ekolojik Tutumların Artırılması Projesi (EKO-TAP)” hayata geçiyor

15 Mart 2019

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Biyologlar Derneği ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğiyle hazırlanan “Ekolojik Tutumların Artırılması Projesi (EKO-TAP)” hayata geçiyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ve Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, çevre konularında bir bizi etkinlik öngören proje ile ilgili basına bilgi verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, çevreye yönelik tutumların geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Projenin hayata geçirilerek, yaşanan çevre sorunlarını azaltmayı hedeflediklerini belirten Burhan, ekolojik tutumları artırmaya yönelik bir dizi etkinlik planladıklarını kaydetti.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten de, çevre ve ekoloji dersinin 2018-2019 öğretim yılı 9. Sınıf ders programına konulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çevre bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ise, teorik bilginin pratikle pekiştirilmesinin daha kalıcı olduğunu söyleyerek, çocukların çevre bilinci çerçevesinde yapacakları etkinliklerin eğitici olacağını kaydetti.

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