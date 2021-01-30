Ek bagaj ücreti ödememek için 30 kilogram portakalı yediler

Çin’in güneybatısında kalan Yünnan bölgesindeki bir havalimanında uçağa biniş sırasında ekstra bagaj ücreti ödemek istemeyen kişiler, duruma ilginç bir çözüm buldu.

Yünnan’ın başkenti Kunming’deki havalimanında yaşanan olayda Wang soyadlı bir kişi ve üç arkadaşı, şehre düzenledikleri iş seyahatinde 30 kilogram portakal satın aldı.

Fakat havalimanında bagaj teslim sırasında portakallarla uçağa biniş yapmak istediklerinde, havayolu yetkilileri belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları için ek ücret ödemeleri gerektiğini söyledi.

Buna göre portakallar için kilogram başına 10 Çin Yuanı ( yaklaşık 11,5 TL) olacak şekilde toplam 300 Çin Yuanı (yaklaşık 340 TL) ek bagaj masrafı çıktı.

Wang ve arkadaşlarıysa ek ücreti çok fazla bulduklarını belirterek ödemek istemediklerini söyledi. Daha sonra grup, durumu çözmek için ilginç bir karar verdi.

Dört kişi yanında getirdiği 30 kilogram portakalın hepsini havalimanında tek seferde yedi. “Orada oturup ne varsa yedik” diyen Wang, portakalları bitirmelerinin “20-30 dakika sürdüğünü” söyledi.

Ancak azimle girişip kısa süre içinde portakalları silip süpüren Wang ve arkadaşlarının ağzında ülser oluştu.

Wang “Bir daha asla portakal yemek istemiyoruz” dedi.