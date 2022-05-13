Kıbrıs
Eğitim Bakanlığı okullardaki covid-19 vakalarını paylaştı
Milli Eğitim Bakanlığı bugün itibariyle okullardaki covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
|13 MAYIS 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
|Kapanan Sınıf Sayısı
|Covid-19 Pozitif
|Covid-19 Temaslı
|Öğrenci
|Öğretmen
|Personel
|Öğrenci
|Öğretmen
|Personel
|İlköğretim Dairesi
|10
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|Genel Ortaöğretim Dairesi
|39
|5
|0
|5
|1
|0
|0
|Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
|3
|9
|0
|0
|5
|0
|0
|TOPLAM
|52
|19
|1
|5
|6
|0
|0
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,12