Kıbrıs

Eğitim Bakanlığı okullardaki covid-19 vakalarını paylaştı

13 Mayıs 2022
Milli Eğitim Bakanlığı bugün itibariyle okullardaki covid-19 vaka sayılarını açıkladı.







Milli Eğitim Bakanlığı bugün itibariyle okullardaki covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.




 



Güncel rakamlar şöyle;

 

13 MAYIS 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs TablosuKapanan Sınıf Sayısı
Covid-19 PozitifCovid-19 Temaslı
ÖğrenciÖğretmenPersonelÖğrenciÖğretmenPersonel
İlköğretim Dairesi10510000
Genel Ortaöğretim Dairesi39505100
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi3900500
 TOPLAM521915600

 

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,12



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13 Mayıs 2022


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