Eğitim Bakanlığı okullardaki covid-19 vakalarını paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı bugün itibariyle okullardaki covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Güncel rakamlar şöyle;

13 MAYIS 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu Kapanan Sınıf Sayısı Covid-19 Pozitif Covid-19 Temaslı Öğrenci Öğretmen Personel Öğrenci Öğretmen Personel İlköğretim Dairesi 10 5 1 0 0 0 0 Genel Ortaöğretim Dairesi 39 5 0 5 1 0 0 Mesleki Teknik Öğretim Dairesi 3 9 0 0 5 0 0 TOPLAM 52 19 1 5 6 0 0

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,12