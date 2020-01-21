Kıbrıs

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, yarın akşam İngiltere’ye gidiyor

21 Ocak 2020
Nazım Çavuşoğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere yarın akşam  İngiltere’ye gidiyor. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Londra’ya gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde KKTC’den görevlendirilen öğretmenler, sivil toplum örgütleri ve Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirecek olan Çavuşoğlu ayrıca Londra’da bulunan Türk okullarını ziyaret edecek ve düzenlenecek Eğitim ve Teknoloji Fuarı’na katılacak.

Temaslarını tamamlamasının ardından pazar günü yurda dönecek olan Bakan Çavuşoğlu’na, Özel Kalem Müdürü Mehmet Faruk ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun eşlik edecek.



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