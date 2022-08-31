Ege Denizi’nde art arda iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD’dan yapılan açıklamada, saat 12.56’da, merkez üssü Ege Denizi’nin Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bu depremin ardından yine aynı bölgede 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Deniz yüzeyinin 7,03 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Aydın’ın Kuşadası ilçesine 18,34 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın alınmadığı ve gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.