Kıbrıs

Eczanelerin çalışma saatleri

13 Eylül 2019

Eczaneler, 16 Eylül 2019 – 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında, hafta içi günlerde: 8.00 – 18.30, cumartesi günleri ise, 8.00-13.30 saatlerinde açık olacak.

Nöbetçi eczaneler; Lefkoşa, Mağusa ve Girne gece 02.00’e kadar açık olacak. Güzelyurt ve Lefke bölgesinde nöbetçi eczaneler ise gece 01.00’e kadar açık bulunacak.

18 Mayıs 2020 – 13 Eylül 2020 tarihleri arasında ise,  hafta içi günlerde: 8.00 – 13.00 –  15.00 – 19.00 arasında, cumartesi günleri ise 8.00-13.30 saatlerinde hizmet verecek.

Nöbetçi eczaneler; Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de gece 02.00’e, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde ise  gece 01.00’e kadar açık olacak.

Cumartesi  13.30’dan itibaren, pazar, resmi tatil ve bayram günlerinde tam gün olarak nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
Mesarya, Karpaz ve İskele’de bulunan eczanelerin çalışma saatleri ise şöyle;
Hafta içi: 08.00-20.00, Cumartesi: 08.00-16.00
Bu bölgedeki nöbetçi eczaneler; pazar günleri, resmi tatil ve bayramlarda: 10.00 -16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Etiketler

İlgili Makaleler

Mersinlik’te karaya vurmuş bir tekne bulundu

13 Eylül 2019
KAR-İŞ

Kar-İş öğrenci taşımacılığındaki grevi kaldırdı

13 Eylül 2019

Koopbank’tan kredi faiz oranı indirimi

13 Eylül 2019

Dükkan açma ve hırsızlık

13 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı