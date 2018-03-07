Eczacılar Birliği: “Kadın hakları konusunda yol almamız gerekiyor”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), ülkede kadın hakları konusunda daha yol alma gerektiğini kaydetti ve yakın geçmişte yaşanan kadın cinayetleri, kadına uygulanan şiddet olayları ve görülen cinsiyet ayrımcılığını hatırlattı.

KTEB Başkanı Süay Sevinç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basına yansımayan birçok olayın olduğunun farkında olduklarını ifade etti ve devletin bir an önce bu olayların tekrar yaşanmaması için gerekli kalıcı çözümler üretmesini istediklerini ifade etti.