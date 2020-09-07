Durum hiç açıcı görünmüyor!

Evet beklenilen oldu ve vaka sayısı kısa zamanda çok yüksek seviyelere çıktı! İnatla karantinanın uygulanmaması bizi bu durumlara getirdi!

Böyle olacağını gerek sağlık örgütleri, gerekse birçok insan zaten tahmin etmişti! Veya öngörmüştü! Tabii zaman şimdi “ben dediydim” zamanı değil!

Kumarhaneler o dönemde bastırınca, bu hale geldik!

Öte yandan Kumar baronlarının yanında kuzeye bir kaç günlüğüne gelen birçok teknik heyet de var, burada çalıştıkları bayileri falan ziyaret edenler, teknik yardıma gelenler, görevliler, tüccarlar vesaire! Yani gelen giden çok!

Dünya’ya 45 yıldır bir tek Türkiye üzerinden açılmamızın bedeli de bu herhalde.

Üretimden kopmuş halimiz, devamlı en küçük ihtiyaç için bile Türkiye’e dönüp bakmamıza neden olmaktadır. Sadece ucuz işçi için değil, her türlü teknik yardım veya desteği almak için de!

Bu organik bağı koparmak zor tabii! Yüksek ihtisas gereken kişiler yanında düz işçileri de oradan getirtiyoruz! Zor dediysek tedbir alınmasın anlamı çıkmasın!

Buna rağmen bu olağanüstü dönemde çift pcr yanında en az bir hafta izolasyonun bu kişiler için yapılması bir gereklilikti.

Çok acil ve istisnai durumlar hariç karantinasız girişlere izin verilmememesi gerekirdi.

Ben ille de gelen tüm insanların kamplara, merkezlere tıkıştırılmalarını savunmuyorum ama sıkı kontrol edilen ve uymayana ciddi cezalar öngören, en azından KKTC vatandaşlarına uygulanacak ciddi bir ev izolasyonunun bile işe yarayabileceğini düşünüyorum.

Mart ayından bu yana esasında çok şey öğrenmiştik bu virüsle ilgili ama hata yapmaktan yine de çekinmedik!

Bir de toplumda vakasız geçen bir kaç aydan sonra bayağı bir rahatlama yaşandı ve uyulması gereken tedbirler de rafa kaldırıldı.

Neyse olan oldu. Hükümetin hataları çok, istifa da etmeye niyetleri yok! Anlaşılan bunu sert biçimde talep eden bir parti de yok. Herkes sadece CB seçimlerine odaklanmış vaziyette!

Bizi bugüne kadar biraz da şansımızın koruduğu aşikar!

Kaç aydır sağlık altyapısı hazırlanmadı; ne hizmet içi eğitim, ne Pandemi hastanesiyle ilgili hiçbirşey yapılmadı. Yenile bir hastane için düğmeye basıldı ama onun da yapılacağı yer yanlış seçilmiş!

Öte yandan vakaların çoğunun asemptomatik veya hafif türden olması bizi bu sürede bayağı gevşetti tabii. Onun da sonuçları yavaş yavaş çoğalan vakalar olarak çıkmaya başladı! Ama virüsün şiddetinin bu kadar hafif devam etmeyeceğini söylüyor sağlıkçılar.

Sonbaharla gelecek griple birlikte daha ölümcül bir Koronavirüs bekliyormuş bizi! Kendimiz toparlamaz ve tedbirleri el birliğiyle uygulamazsak işimiz gerçekten çok zor!

Biz kendimize yardım etmezsek kimse bize yardım edemez!

Hükümetten ümidi kestim ama kişiler olarak bence bugünden sonra çok daha dikkatli olmaya çalışmamız gerekecek!

Tabii virüs sadece sağlık açısından vurmuyor!

Önümüzde ekonomik anlamda da bizi büyük bir yıkım bekliyor! Çünkü alınacak her tedbirin ekonomik yansımaları da olacaktır!

Bu yüzden ekonomik tedbirleri ele alırken sosyal adaleti unutmamamız gerekir. İşini kaybedecek, maaşları kesilecek insanlara, daha az etkilenecek kesimlerin yardımı elzemdir, eğer bu olmazsa sağlık ve ekonomik yıkımın yanında sosyal patlamalara da hazır olmamız gerekir.

Son tahlilde, durumumuz hiç iç açıcı değil! Onun için herkesin bugünden sonra çok daha kontrollü bir yaşama geçmesi hem kendileri hem sevdikleri açısından elzemdir, Yani en azından son aylarda elden bıraktığımız önlemleri yeniden hayata geçirmeliyiz.

Hükümete rağmen!