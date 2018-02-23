Dünyanın ortak sorunu çocuk istismarı

Dünya genelinde her yıl milyonlarca çocuk fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik olmak üzere farklı türde birçok istismara maruz kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017’de yayımladığı “Çocuklara Yönelik Kötü Muamele” başlıklı raporda, dünya genelinde her dört çocuktan birinin fiziksel şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

Rapor, dünya çapında çocukların yüzde 23’ünün sarsılma, dayak yeme ve dövülmeyi içeren fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti. Raporda, çocukların yüzde 36’sının tehdit, azarlama, aşağılama ve baskı uygulama gibi duygusal şiddet mağduru olduğu kaydedildi.

Engelli çocukların bu tür istismar ve ihmallere uğrama oranının engelsiz çocuklara göre 4 kat fazla olduğuna dikkat çekilen raporda, bu istismarlara maruz kalan kişilerin ilerleyen yıllarda depresyon, bağımlılık, obezite ve şiddete eğilim gibi sorunlar yaşadığı bilgisi yer aldı.

Dünya genelinde geçen sene kötü muamele gören çocukların yüzde 26’sı cinsel istismara maruz kaldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, cinsel istismar mağdurlarının yüzde 18’ini kız çocukları, yüzde 8’inin ise erkek çocukları oluşturdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Kasım 2017’de yayımladığı “Tanıdık Bir Yüz: Çocukların ve Gençlerin Hayatlarında Şiddet” başlıklı çalışma da milyonlarca genç ve çocuğun fiziksel şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığını ortaya koydu.

Çocukların yaşadığı farklı türden istismar verilerinin yer aldığı rapora göre, düşük ve orta gelirli 38 ülkede 17 milyon, 28 Avrupa ülkesinde 2,5 milyon kadın, 15 yaşından önce cinsel istismar ve cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti.

2017’de hazırlanan rapora göre, dünya genelinde 15-19 yaş aralığındaki 15 milyon genç kız cinsel ilişkiye zorlandığını söyledi. Bu kızların 9 milyonu son bir yıl içinde taciz vakası yaşadığını dile getirdi.

UNICEF’in çalışmasında 28 ülkeden elde edilen veriler kullanıldı. Cinsel ilişkiye zorlanan 10 kız çocuğundan 9’unun bu olaya tanıdıkları kişiler tarafından maruz kaldıkları vurgulandı. Raporda, bu tür istismar vakalarında birincil şüphelilerin çocuğun yakın çevresinde bulunan aile, akrabalar ve arkadaşlarından oluştuğu kaydedildi.

Buna karşın cinsel istismara maruz kalan çocukların sadece yüzde 1’inin profesyonel yardım desteği alabildiği kaydedildi.

Çocuklara yönelik istismar vakalarının öne çıktığı alanlardan birini internet içerikleri. İnternette özellikle çocuklara yönelik şiddet ve cinsel içerikli yayınları azaltma hedefiyle İngiltere’de kurulan “İnternet İzleme Vakfı” (IWF), 2016 yılında çocuk istismarına dair içeriklerin yer aldığı 57 bin 335 internet sitesi tespit etti.

Kuruluş, yayımladığı raporda, çocuk tacizine dair fotoğraf ve videoların uzun yıllardır en fazla Kuzey Amerika menşeili internet sitelerinde yer aldığını belirtti. Ancak son zamanlarda bu içeriklerin başta Hollanda olmak üzere Avrupa merkezli sitelerde arttığına işaret edildi.

IWF’nin raporunda, internet kurbanlarının yüzde 89’unun kız çocukları olduğu ve bu içeriklerin yüzde 60’ının da Avrupa merkezli sunuculardan elde edildiği kaydedildi.

Bu tür sitelerin yüzde 92’sinin Hollanda, ABD, Kanada, Fransa ve Rusya’dan yönetildiği ifade edildi.

Ayrıca, 2-4 yaş aralığındaki 300 milyona yakın çocuğun ebeveynleri ve bakıcıları tarafından düzenli olarak şiddet içerikli disipline maruz kaldığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, her yıl 15 yaş altı yaklaşık 41 bin çocuğun cinayete kurban gittiğini tespit etti. UNICEF’in raporunda ise her 7 dakikada bir gencin şiddet sonucu öldürüldüğü kaydedildi.