DÜNYANIN MERKEZİ DİKİLİTAŞ DEĞİL

BM genel Sekreteri Gutteres’in ÖZEL TEMSİLCİSİ (Kişisel ile özel arasındaki farkı özellikle kullananlara…) Maria Cuellar Kıbrıs’a dönük mekik diplomasisine devam ediyor.

Cuellar her gelişinde hem TOPLUM TEMSİLCİLERİ hem de Siyasi Partilerin ileri gelenleri ve Sivil Toplum Yöneticileriyle görüşüyor.

Kuzey Kıbrıs Yöneticilerinin Cuellar’ın çalışmalarının başarıya ulaşmasında engel bir pozisyonda görünmesi gerçekten ne Türkiye’nin ne de Kıbrıs Türk toplumunun yararınadır.

Gerçekte, Kuzey Kıbrıs yöneticilerinin, Nikos Hristodulidis’i uluslar arası arenada sıkıştıracak önemli silahları vardır. Bu konular üzerinde bir politika geliştirilmediği zaman, Hristodulidis kendisini BARIŞ GÜVERCİNİ olarak ULUSLAR ARASI kamuoyuna sunmaktadır.

Oysa gerek ANNAN PLANI sürecinde, gerekse, MONTANA sürecinde masadan kaçanlar Kıbrıs Rum yöneticileriydi.

Kuzey’in siyasal eşitliği, zaten gerek Annan Planında, gerekse Montana sürecinde kabul edilen ANA NOKTALARDANDIR. Bunların önünde engel daima Kıbrıs Rum tarafı olmuştur.

UNUTULMAMASI GEREKEN NOKTA, Kuzey Kıbrıs yöneticileri ,sadece HAYIR politikasını ileri sürerlerken, gerçekte hiçbir şey kazanamamaktadırlar.

Türkiye, AB ve ABD ile ilişkilerini geliştirirken, AB de özellikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya yakınlığını kullanmak istemektedir. Ukrayna –Rusya savaşı büyüdükçe, İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı politikaları devam ettikçe, Türkiye’nin önemi daha da artacaktır.

Bu artan önemin yanı sıra, Türkiye ve Yunanistan arasındaki yakınlaşmaların, Kıbrıs Sorununa olumlu olarak YANSIMAYACAĞINI düşünmek, hiç de gerçekçi bir politika değildir.

Türkiye’de son seçimlerde büyük yara alan AK PARTİ, kendisini yenilemek için büyük çaba sarf etmektedir.Salı Günü Erdoğan, “sınıfta kalmış bireylerimizle ve politikalarımızla devam etmek mümkün değildir.Her alanda yenilenme sürecini yaşayacağız” derken, uluslara arası sorunlarda, kendisine daima zorluk çıkartılan KIBRIS konusunda da mutlaka yeni açılımlara yönelecektir.

Zaten AB, Türkiye ile ilişkilerini, Kıbrıs Sorununa bağlamıştır.

Kuzey Kıbrıs yöneticileri doğru bir dünya tahlili yapmamaları durumunda, hem Türkiye’yi hem de Kuzey Kıbrıs’ı ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERDE daima zora sokacaklarını bilmelidirler.

Ancak, şu noktayı da dikkate almalıyız.

Kuzey Kıbrıs’ın uzlaşmaz tavrının ileri sürülmesi, Türkiye’nin daha fazla çıkarlar elde etmesi oyunu da olabilir.

BM genel Sekreterinin Kıbrıs’a ÖZEL TEMSİLCİ ataması sürecinde, Türkiye’nin bu sürece olumlu ışık yakmaması durumunda, bu atama yapılamazdı.

Kuzey Kıbrıs’taki yöneticiler, GEREKTİĞİNDE, Türkiye’nin onları da sınıfta bırakacağını unutulmamalıdır.

Lefkoşa’daki DİKİLİTAŞ, dünyanın merkezi değildir.