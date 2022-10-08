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Dünyanın en nadide pembe elması 20 dakikada 57 milyon dolara satıldı

8 Ekim 2022
pembe elmas






Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri olarak bilinen ‘Williamson Pembe Yıldızı’ isimli 11.15 karatlık elmas 20 dakika süren açık arttırmada 57 milyon dolara alıcı buldu.



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8 Ekim 2022






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