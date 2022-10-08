Dünyanın en nadide pembe elması 20 dakikada 57 milyon dolara satıldı

Müzayede evi elmasın kimyasal olarak en saf elmas türü olan Tip IIa olduğunu ve bu tip elmasların ise genellikle olağanüstü optik şeffaflıkta olduğunu ifade etti. Açıklamada “Williamson Pembe Yıldızı, tüm değerli taşlar arasında en nadide olanlardan biridir… Modifiye edilmemiş büyük pembe elmaslara rastlamak son derece nadirdir” denildi.