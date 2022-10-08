Dünyanın en nadide pembe elması 20 dakikada 57 milyon dolara satıldı

D\u00fcnyan\u0131n en nadide pembe elmaslar\u0131ndan biri olarak bilinen \u2018Williamson Pembe Y\u0131ld\u0131z\u0131\u2019 isimli 11.15 karatl\u0131k elmas 20 dakika s\u00fcren a\u00e7\u0131k artt\u0131rmada 57 milyon dolara al\u0131c\u0131 buldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAd\u0131n\u0131 Krali\u00e7e II. Elizabeth'e d\u00fc\u011f\u00fcn hediyesi olarak verilen bir ba\u015fka pembe elmastan alan 11.15 karatl\u0131k Williamson Pink Star (Pembe Y\u0131ld\u0131z) elmas\u0131, Sotheby's Hong Kong taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131k art\u0131rmada ad\u0131 a\u00e7\u0131klanmayan bir al\u0131c\u0131ya 453 milyon Hong Kong dolar\u0131na (57,736,078 ABD Dolar\u0131) sat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nM\u00fczayede evi sat\u0131\u015f\u0131 tarihi olarak nitelerken \u201c11.15 karat a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda ve\u00a0elmaslarda do\u011fal olarak bulunan en nadir renklerden birini ta\u015f\u0131yan Williamson Pink Star, \u015fimdiye kadar sat\u0131lan en b\u00fcy\u00fck ikinci i\u00e7ten kusursuz, pembe elmast\u0131r\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nM\u00fczayede evi elmas\u0131n kimyasal olarak en saf elmas t\u00fcr\u00fc olan Tip IIa oldu\u011funu ve\u00a0bu tip elmaslar\u0131n ise genellikle ola\u011fan\u00fcst\u00fc optik \u015feffafl\u0131kta oldu\u011funu ifade etti. A\u00e7\u0131klamada \u201cWilliamson Pembe Y\u0131ld\u0131z\u0131, t\u00fcm de\u011ferli ta\u015flar aras\u0131nda en nadide olanlardan biridir... Modifiye edilmemi\u015f b\u00fcy\u00fck pembe elmaslara rastlamak son derece nadirdir\u201d denildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nD\u0130\u011eER \u0130K\u0130 \u00dcNL\u00dc PEMBE ELMASLAR\r\n\r\nWilliamson Pembe Y\u0131ld\u0131z\u0131 olarak bilinen 11.15 karat elmas, ad\u0131n\u0131 di\u011fer iki b\u00fcy\u00fck pembe elmastan ald\u0131. Bu iki pembe elmastan 59,60 karat olan\u0131 2017'de a\u00e7\u0131k art\u0131rmada 71,2 milyon dolarl\u0131k rekor bir fiyata sat\u0131ld\u0131. 23.60 karatl\u0131k ikinci pembe elmas ise, 1947'de Kanadal\u0131 bir jeolog taraf\u0131ndan Krali\u00e7e II. Elizabeth'e d\u00fc\u011f\u00fcn hediyesi olarak verildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUzmanlar elmas\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131n\u0131 22 milyon ABD dolar\u0131 olarak \u00f6ng\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n