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Dünyanın en derin yüzme havuzu Polonya’da yapıldı

24 Kasım 2020
deepspot





Polonya’nın başkenti Varşova’da dünyanın en derin yüzme havuzu yapıldı. 45,5 metre derinliğinde olan havuzda 8 bin metreküp su bulunuyor. Bu olimpik havuzlardaki su miktarından 27 kat daha fazla bir miktara tekabül ediyor.





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24 Kasım 2020

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