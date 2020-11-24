Dünyanın en derin yüzme havuzu Polonya’da yapıldı

Polonya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Var\u015fova\u2019da d\u00fcnyan\u0131n en derin y\u00fczme havuzu yap\u0131ld\u0131. 45,5 metre derinli\u011finde olan havuzda 8 bin metrek\u00fcp su bulunuyor. Bu olimpik havuzlardaki su miktar\u0131ndan 27 kat daha fazla bir miktara tekab\u00fcl ediyor.\r\n\r\n\r\nPolonya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Var\u015fova\u2019da 45,5 metre derinli\u011finde d\u00fcnyan\u0131n en derin havuzu yap\u0131ld\u0131. Deepspot ad\u0131 verilen havuzda yakla\u015f\u0131k 27 olimpik y\u00fczme havuzunu dolduracak kadar su bulunuyor.\r\n\r\nOrdu ve itfaiye g\u00f6revlilerini e\u011fitmek i\u00e7in kullan\u0131lacak olan havuz, corona vir\u00fcs s\u0131ras\u0131nda da ziyaret\u00e7ilerini a\u011f\u0131rlayabilecek.\r\n\r\n \r\nDALGI\u00c7LAR \u0130\u00c7\u0130N GEM\u0130 ENKAZI BULUNUYOR\r\n\u0130\u00e7erisinde 8 bin metrek\u00fcp su bulunan havuzda, su alt\u0131 ma\u011faralar\u0131, sahte maya kal\u0131nt\u0131lar\u0131 ve t\u00fcpl\u00fc dal\u0131\u015flar ve ke\u015ffetmeyi seven serbest dalg\u0131\u00e7lar i\u00e7in bir gemi enkaz\u0131 reprod\u00fcksiyonu da bulunuyor. Havuzda ayr\u0131ca su alt\u0131 oteli, seyirciler i\u00e7in bir t\u00fcnel, bir restoran ve toplant\u0131 odas\u0131 da bulunuyor.\r\n\r\n \r\nREKOR 42 METREYD\u0130\r\nGuinness rekorlar kitab\u0131nda \u015fu an d\u00fcnyan\u0131n en derin havuzu olarak \u0130talya Montegrotto Terme'de yer alan 42 metre derinli\u011findeki havuz yer al\u0131yor.\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada 2021 y\u0131l\u0131nda \u0130ngiltere'de a\u00e7\u0131lmas\u0131 planlanan Blue Abyss ad\u0131 verilecek olan havuzun derinli\u011fi ise 50 metre olacak.\r\n\r\nDal\u0131\u015f yapanlardan 39 ya\u015f\u0131ndaki Przemyslaw Kacprzak, "Burada muhte\u015fem bal\u0131k veya mercan resifleri yok, bu nedenle denizin yerini tutmuyor, ancak a\u00e7\u0131k suda g\u00fcvenli bir \u015fekilde dalmay\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in iyi bir yer" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n \r\nMAL\u0130YET\u0130 10,6 M\u0130LYON DOLAR\r\nYap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, havuzun in\u015fa s\u00fcrecinin yakla\u015f\u0131k iki y\u0131l s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc in\u015faatta da yakla\u015f\u0131k 5 bin metrek\u00fcp beton kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\u00a0 Havuzun maliyeti ise 10,6 milyon dolar.\r\n\r\n