Dünyanın en derin yüzme havuzu Polonya’da yapıldı

Polonya’nın başkenti Varşova’da 45,5 metre derinliğinde dünyanın en derin havuzu yapıldı. Deepspot adı verilen havuzda yaklaşık 27 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar su bulunuyor.

Ordu ve itfaiye görevlilerini eğitmek için kullanılacak olan havuz, corona virüs sırasında da ziyaretçilerini ağırlayabilecek.

DALGIÇLAR İÇİN GEMİ ENKAZI BULUNUYOR

İçerisinde 8 bin metreküp su bulunan havuzda, su altı mağaraları, sahte maya kalıntıları ve tüplü dalışlar ve keşfetmeyi seven serbest dalgıçlar için bir gemi enkazı reprodüksiyonu da bulunuyor. Havuzda ayrıca su altı oteli, seyirciler için bir tünel, bir restoran ve toplantı odası da bulunuyor.

REKOR 42 METREYDİ

Guinness rekorlar kitabında şu an dünyanın en derin havuzu olarak İtalya Montegrotto Terme’de yer alan 42 metre derinliğindeki havuz yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 2021 yılında İngiltere’de açılması planlanan Blue Abyss adı verilecek olan havuzun derinliği ise 50 metre olacak.

Dalış yapanlardan 39 yaşındaki Przemyslaw Kacprzak, “Burada muhteşem balık veya mercan resifleri yok, bu nedenle denizin yerini tutmuyor, ancak açık suda güvenli bir şekilde dalmayı öğrenmek için iyi bir yer” şeklinde konuştu.

MALİYETİ 10,6 MİLYON DOLAR

Yapılan açıklamada, havuzun inşa sürecinin yaklaşık iki yıl sürdüğü inşaatta da yaklaşık 5 bin metreküp beton kullanıldığı belirtildi. Havuzun maliyeti ise 10,6 milyon dolar.