Dünyanın en dayanıklı canlısının zayıf noktası keşfedildi

Bilim insanları dünyanın en dayanıklı hayvanı olarak bilinen su ayısının (Tardigrad) zayıf noktası keşfedildi.

Dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülen Tardigrad ya da daha yaygın olan ismiyle su ayısı uzay koşullarında bile hayatta kalabiliyor. Ancak bilim dünyası su ayısının zayıf noktasını keşfetti.

Scientific Reports’ta yayınlanan bilimsel makaleye göre, İklim değişikliği Tardigradları da olumsuz etkiliyor. Bilim insanları laboratuvar ortamında su ayılarını yüksek ısıya maruz bıraktı.

Sıcak ve soğuğa karşı dirençli olan su ayıları aşırı sıcağa uzun süre maruz kaldığında ise varlığını sürdüremedi.

Dünya üzerinde 800’den fazla nitelikleri tanımlanan su ayısı türü bulunuyor, binlercesinin ise henüz adlandırılmadığı ifade ediliyor. Su ayıları, topraktan ve deniz tabanlarından Antarktika’daki buzullara kadar su olan her yerde yaşayabiliyor.