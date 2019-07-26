Dünya

Dünyanın bilinen en yaşlı gorili Trudy 63 yaşında öldü: Hayatının büyük bir bölümünü hayvanat bahçesinde geçirdi

26 Temmuz 2019

Dünyanın bilinen en yaşlı gorili Trudy’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. 63 yaşında ölen Trduy, hayatının büyük bir bölümünü hayvanat bahçesinde geçirdi.

Trudy’nin ABD Arkansas’ta tutulduğu hayvanat bahçesinin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Trudy’nin kendisini kontrole gelen görevliler tarafından çarşamba sabahı ölü bulunduğu belirtildi.Dünyanın muhafaza altındaki bilinen en yaşlı gorili olan Trudy’nin ölümü üzerine yapılan açıklamada, “Hayvanat bahçesi, Trudy’nin ölümünü açıklamaktan büyük üzüntü duyuyor. 63 yaşındaki Trudy, bilinen en yaşlı batı ova goriliydi. Özleneceksin tatlı kız” ifadelerine yer verildi.

Hayvanat bahçesi direktörü Susan Altrui de, Trudy’nin ABD Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği tarafından kaydedilen en yaşlı goril olduğunu belirtirken, akredite olmayan daha yaşlı goriller olması ihtimalini ise “Mümkün, ancak pek olası değil” ifadeleriyle yorumladı.

Trudy, 1988 yılında getirildiği Buffalo hayvanat bahçesinden getirildiği Little Rock hayvanat bahçesinde 31 yıl yaşadı.

‘AİLEMİZİN DEĞERLİ BİR ÜYESİ’

Altrui de, “Trudy hakkında anlatılacak çok sayıda anı, anektod ve hikaye var. O, Little Rock hayvanat bahçesi ailesinin değerli bir üyesi” dedi.

Eski hayvanat bahçesi görevlisi Syd Tanner de, Trudy’nin ‘kendine ait bir zihni olduğunu’ ve ‘tam anlamıyla bir ‘kadın patron’ olduğunu söyledi.

Tanner ayrıca, Trudy’nin dişi gorillerde genellikle görülmeyen bir şekilde bekar ve erkek gruplarla takıldığını söyledi.

Eski maymun uzmanı Catherine Tidwell ise, Trudy’yi bölgeyi yöneten bir kraliçe olarak tanımladı.

Tidwell, Trudy’nin yemek zamanı geldiğinde veya sevdiği birini gördüğünde uğultulu bir ses çıkardığını söyledi.

Trudy’den önce de, geçen sene ocak ayında bilinen en yaşlı gorillerden bir diğeri olan Vila da 60 yaşında San Diego hayvanat bahçesinde hayatını kaybetmişti.

 

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