Dünyada ilk kez anne karnındaki bebekte Covid-19 tespit edildi

Fransız doktorlar 23 yaşındaki bir kadının karnındaki bebeğin doğmadan önce yeni tip corona virüs (Covid-19) hastası olduğunu tespit etti. Söz konusu durum, doğmamış bir insanda görülen ilk doğrulanmış Covid-19 vakası olarak tarihe geçti.

Fransa’daki doktorlar, bebeklerin henüz anne karnındayken yeni tip corona virüse yakalanabileceğini bildirerek, dünyadaki Covid-19’la enfekte olan ilk doğmamış çocuk vakasını açıkladı.

Bilim insanları, Nature Communications dergisinde yayınlanan “SARS-CoV-2 (Covid-19) enfeksiyonunun transplasental bulaşması” başlıklı bir makalede detayları anlatılan vakanın, tıp dünyasında yeni bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar, doğmamış bir çocuğun corona virüse rahim içinde yakalanabileceğini gösteren sınırlı sayıda bilgi bulunuyordu. Ancak, Paris’teki Antoine Béclère hastanesinden çalışan makalenin yazarları, “SARS-CoV-2’nin transplasental bulaşması”nın mümkün olduğunu kanıtladı. Araştırmacılar, 23 yaşındaki ve 35 haftalık hamile olan bir kadının ateş ve öksürük nedeniyle 24 Mart’ta hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Anne corona virüs testinde pozitif çıktı, sezaryen ile doğum yaptı ve erkek bebek hemen hastanenin doğum sonrası yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin de Covid-19 hastası olduğunu belirten doktorlar, tedavisinin ardından anneyle birlikte 18 gün sonra taburcu olduğunu yazdı.