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Dünyada ilk kez anne karnındaki bebekte Covid-19 tespit edildi

15 Temmuz 2020
anne karnındaki bebekte covid-19

Fransız doktorlar 23 yaşındaki bir kadının karnındaki bebeğin doğmadan önce yeni tip corona virüs (Covid-19) hastası olduğunu tespit etti. Söz konusu durum, doğmamış bir insanda görülen ilk doğrulanmış Covid-19 vakası olarak tarihe geçti.

Fransa’daki doktorlar, bebeklerin henüz anne karnındayken yeni tip corona virüse yakalanabileceğini bildirerek, dünyadaki Covid-19’la enfekte olan ilk doğmamış çocuk vakasını açıkladı.

Bilim insanları, Nature Communications dergisinde yayınlanan “SARS-CoV-2 (Covid-19) enfeksiyonunun transplasental bulaşması” başlıklı bir makalede detayları anlatılan vakanın, tıp dünyasında yeni bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

 

ÇOCUKTA BEYİN İLTİHABINA RASTLANDI

Ancak, doktorlar plasenta aracılığıyla anneden çocuğun kan dolaşımına geçen corona virüs nedeniyle bebeğin beyninde  iltihaplanma olduğunu belirtti.  Yazarlar, “Plasenta, corona virüs enfeksiyonu tarafından tetiklenen ciddi sistemik maternal inflamatuar durumla tutarlı, akut ve kronik inflamasyon belirtileri gösterdi” ifadelerini kullandı.

Mart ve Nisan aylarında da İtalya’da 31 kadın üzerinde yapılan küçük bir çalışmada, doğmamış bebeklerin virüsü annelerinden alabildiğini gösteren bulgulara rastlanmıştı.​


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