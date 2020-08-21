Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını 2 yıldan kısa sürede sona erebilir

22 Ağustos 2020
Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının iki yıldan kısa bir sürede sona ermesini umut ettiğini söyledi.

Ghebreyesus Cenevre’de yaptığı açıklamada 1918’deki İspanyol gribi salgınının atlatılmasının da 2 yıl sürdüğünü belirterek, şu anki teknolojinin salgının daha kısa sürede atlatılmasını mümkün kıldığını belirtti.

Hareketliliğin İspanyol gribi dönemine göre daha fazla olması nedeniyle virüsün yayılma şansının daha yüksek olduğu uyarısını yapan Ghebreyesus “Ancak aynı zamanda onu durdurabilecek teknolojimiz ve bilgimiz de var” diye konuştu.

1918’de çıkan İspanyol gribi en az 50 milyon kişinin ölümüne neden olmuştu.

Koronavirüs salgınında şu ana kadar dünya genelinde yaklaşık 800 bin insan hayatını kaybetti, virüs 22.7 milyon kişiye bulaştı.


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