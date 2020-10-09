Dünya genelinde covid-19 vaka sayısı artıyor

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 36 milyon 754 bini geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 66 bin 860 kişi yaşamını yitirdi.

Covid-19 vaka sayısı, dünya genelinde 36 milyon 754 bin 281’e çıkarken, virüs saptanan 27 milyon 667 bin 833 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 19 bin 588 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 7 milyon 833 bin 763 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 217 bin 738 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

“Hindistan (6 milyon 906 bin 151), Brezilya (5 milyon 29 bin 539), Rusya (1 milyon 260 bin 112), Kolombiya (886 bin 179), İspanya (884 bin 381), Arjantin (856 bin 369), Peru (838 bin 614), Meksika (804 bin 488), Güney Afrika (686 bin 891), Fransa (671 bin 638), İngiltere (561 bin 815), İran (488 bin 236), Şili (476 bin 16), Irak (394 bin 566), Bangladeş (374 bin 592), İtalya (338 bin 398), Suudi Arabistan (338 bin 132), Filipinler (331 bin 869), Türkiye (330 bin 753), Endonezya (320 bin 564), Pakistan (317 bin 595) ve Almanya (315 bin 514).”

ABD’nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

“Brezilya (149 bin 34), Hindistan (106 bin 521), Meksika (83 bin 96), İngiltere (42 bin 592), İtalya (36 bin 83), Peru (33 bin 98), İspanya (32 bin 688), Fransa (32 bin 521), İran (27 bin 888), Kolombiya (27 bin 331), Arjantin (22 bin 710), Rusya (22 bin 56), Güney Afrika (17 bin 408), Şili (13 bin 167), Ekvador (12 bin 141), Endonezya (11 bin 580) ve Belçika (10 bin 126).”

İSVİÇRE’DE KOVİD-19 VAKALARINDA GÜNLÜK EN YÜKSEK ARTIŞ KAYDEDİLDİ

İsviçre’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1487 vaka tespit edildi. Ülkede son 5 gündür endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vakası sayısında, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 229 test yapıldı, 1487 vaka tespit edildi ve 3 kişi de hayatını kaybetti. Pozitiflik oranı ise yüzde 9,8 olarak belirlendi. Ülkede, salgın başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 60 bin 368 oldu. İsviçre’de şimdiye kadar Kovid-19’dan 1793 kişi, Lihtenştayn’da ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre ise İsviçre’de 2 bin 88 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 470 bin 894 test yapıldığı açıklandı.

MADRİD’DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İspanya’da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde bölgesel olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Bakanlar Kurulunda alınan Madrid’deki OHAL kararı, Başbakan Pedro Sanchez tarafından Madrid özerk hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso’ya iletildi. Kovid-19 önlemlerinin siyasi tartışmaya dönüştüğü İspanya’da Sağlık Bakanlığının çıkardığı genelgeyle Madrid’de 2 Ekim’den beri uygulanan, bölgeye giriş ve çıkışların kontrol edildiği serbest dolaşım kısıtlaması, yerel yönetimin itirazı sonrasında mahkeme kararıyla dün iptal edilmişti. Madrid yerel yönetimini Kovid-19’a karşı yetersiz önlem almakla suçlayan merkezi hükümet, mahkemenin iptal kararı sonrası bölgesel OHAL ilan ederek, Madrid’deki serbest dolaşım kısıtlamasını yarım günlük aradan sonra tekrar yürürlüğe soktu. Son üç haftadır İspanya genelinde açıklanan Kovid-19 vakalarının 3’te 1’inin tespit edildiği Madrid, Avrupa’da da salgının en yoğun görüldüğü kent olarak öne çıkıyor. Madrid’de pandemiye karşı alınan ek önlemler kapsamında son iki haftadır 6 kişiden fazla toplanmama, yüzde 50 doluluk oranıyla çalışma şartı konulan restoranların en geç saat 22.00’ye kadar müşteri kabul edip 23.00’te kapatılması gibi tedbirler uygulanıyor. İspanya’daki son verilere göre Kovid-19’da toplam vaka sayısı 848 bin 324’e çıkarken salgın nedeniyle 32 bin 688 kişi hayatını kaybetti. Madrid’de ise toplam vaka sayısı 258 bin 767, ölü sayısı da 9 bin 637 olarak açıklandı.

İRAN’DA KOVİD-19’DAN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 28 BİNİ GEÇTİ

İran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 28 bini aştı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 210 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 142 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 28 bin 98’e, vaka sayısının da 492 bin 378’e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 392’sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 401 bin 329’a ulaştığı bilgisini verdi. Lari, ülkede toplam 4 milyon 257 bin 766 kişiye test yapıldığını aktardı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30’unun “kırmızı” ve “riskli” bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

TAHRAN’DA KOVİD-19 KISITLAMALARI BİR HAFTA DAHA UZATILDI

İran’ın başkenti Tahran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları ve vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle geçen hafta getirilen kısıtlamalar 1 hafta daha uzatıldı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran Valisi Enuşirvan Muhsini Bendpey, şehirdeki Kovid-19 kısıtlamalarının 16 Ekim’e kadar uzatıldığını duyurdu. Vatandaşları maske kullanmaları konusunda uyaran Vali Bendpey, eğitim-öğretimin tüm kademelerde sanal ortamdan gerçekleşmeye devam edeceğini sözlerine ekledi. Buna göre başkentteki üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzları bir hafta daha kapalı kalacak. Kısıtlamalar çerçevesinde cuma namazı da kılınmayacak ve her türlü sosyal etkinlik yasak olacak. Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, salgın vakalarının endişe verici boyutlara yükseldiği kentte yeniden uygulamaya konulan kısıtlamaların 1 hafta daha devam etmesini istemişti.