Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 145 milyonu geçti

Dünya genelinde covid-19 vaka sayısı 145 milyon 345 bini geçti. 3 milyon 85 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hindistan’da varyant alarmı

Hindistan’da bir günde tespit edilen 332 binden fazla vaka, dünyada kaydedilen en yüksek sayı oldu. Hindistan varyantı, Japonya ve Belçika’da da görüldü. Hindistan art arda ikinci gün de koronavirüs vaka sayısında zirveyi gördü. Son 24 saatte 332 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Hızlı vaka artışında “çifte mutasyona uğramış” Hindistan varyantının önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Kanada Hindistan ve Pakistan uçuşlarını durdurdu

Hindistan varyantı Japonya’da da tespit edildi. Çifte mutasyona uğramış varyantın 5 kişide tespit edildiği açıklandı. Virüsün yayılmasını önlemek için kapsamlı tedbirler alınacağı belirtildi. Belçika’da da koronavirüsün Hindistan varyantı görüldü. Hindistan varyantına karşı Kanada, Hindistan ve Pakistan ile uçak seferlerini 30 gün süreyle durdurma kararı aldı.

Avrupa Birliği, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle gözdağı verdi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, AstraZeneca’ya yönelik hukuki süreç başlatılması konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Ancak taahhüt edilen miktarda aşının tedariki için ellerindeki bütün seçenekleri kullanmaya hazır olduklarını vurguladı.

Afrika Birliği’nin bağış olarak gönderdiği bazı koronavirüs aşılarının son kullanma tarihlerinin ise geçtiği açıklandı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 13 Afrika ülkesine mart ayında gelen 925 bin doz AstraZeneca aşısının son kullanma tarihinin 13 Nisan’da son bulduğunu duyurdu. Ancak aşıların raf ömrünün 3 ay daha uzun olduğu gerekçesiyle “kullanılabileceği” savunuldu.