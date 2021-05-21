Dünya genelinde 1 milyar 590 milyondan fazla doz Covid-19 aşısı yapıldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği “Ourworldindata.org” sitesine göre, Çin 466 milyon 700 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 279 milyon 400 bin ile ABD, 187 milyon 890 bin ile Hindistan, 58 milyon 490 bin ile İngiltere, 55 milyon 960 bin ile Brezilya, 43 milyon 550 bin ile Almanya, 30 milyon 880 bin ile Fransa, 29 milyon 410 bin ile İtalya, 27 milyon 548 bin ile Türkiye, 25 milyon 170 bin ile Rusya, 24 milyon 990 bin ile Meksika, 24 milyon 30 bin ile Endonezya ve 23 milyon 503 bin ile İspanya izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede her 100 kişiye düşen doz sayısı 133,77 oldu.

Bu ülkeyi 121,88 doz ile İsrail, 121,41 ile San Marino, 119,53 ile BAE, 100,97 ile Malta, 89,29 ile Bahreyn, 89,37 ile Şili, 86,16 ile İngiltere, 84,35 ile Maldivler, 83,54 ile ABD, 79,13 ile Macaristan, 76,96 ile Moğolistan, 76,40 ile Katar, 73,40 ile Monako ve 71,76 ile Uruguay takip etti.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de bugüne kadar 27 milyon 548 bin 162 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 32,11 oldu. 15 milyon 750 bin 669 kişiye ilk doz, 11 milyon 793 bin 408 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 165 milyon 945 bine ulaşırken, virüs nedeniyle 3 milyon 446 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.