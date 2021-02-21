Dünya bu araştırmayı konuşuyor: Koronavirüsü yenen hastaların gözlerinde nodül oluşuyor

Koronavirüs salgınına karşı aşılama süreci Türkiye’de dahil olmak üzere birçok ülkede devam ederken Fransa’da yapılan bir araştırma uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

129 HASTADAN 9’UNDA TESPİT EDİLDİ

Saygın tıp dergilerinden Radiology’de yayınlanan araştırmada bilim insanları ülke genelindeki 16 hastaneden 4 Mart ile 1 Mayıs 2020 arasındaki koronavirüs hastalarından veri aldı. Uzmanlar beyin MR sonuçlarını incelerken 129 hastadan 9’unun gözünün arka tarafındaki makula bölgesinde nodüller oluştuğunu tespit etti. Bilim insanları yaklaşık yüzde 7’ye denk gelen bu durumu tespit ederek bunun koronavirüsün bir etkisi olabileceğini duyurdu.

MR KULLANILARAK KEŞFEDİLEN İLK VAKALAR

Paris Üniversitesi’nde doçent olan ve araştırmayı yürüten Dr. Augustin Lecler, “Biz bazı hastaların gözlerinin arkasında nodül olduğunu tespit ettik. Bu MR kullanılarak keşfedilen ilk vakalar. Bu tür teknolojik yöntemlerle erken müdahale edilebilir” dedi.