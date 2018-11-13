Dünya Basın Konseyleri Birliği 2018 Genel Kurulu KKTC’de yapılıyor

Girne Lords Palace Otel’de yer alan Genel Kurul, açılış töreniyle başladı. Açılışta konuşan Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanı Doçent Doktor Şule Aker, 25 ülkeden üyeleri bulunan uluslararası bir kuruluş olan birliğin, basın özgürlüğünü yaymak, uygulamak ve güçlendirmek amacıyla çalıştığını belirterek, Genel Kurul toplantısında, internet yayıncılığının da basın etik ilkelerine uyulması konularının ele alınacağını söyledi.

Dünyanın dört bir yanında basın mensuplarının çok zor şartlarda çalıştığını anımsatan Aker, basın konseyleri arasında işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Birliğin misyonunun, demokrasilerin esas unsurlarından birisi olan ‘özgür basın’ uygulamalarını yaymak ve güçlendirmek olduğunu dile getiren Aker, medya ve basın mensuplarının görevlerini sorumlu bir şekilde, basın etik ilkelerine uyarak yerine getirmelerini ayrıca habercilikte, internet kullanımında, kontrolün sağlanması ve doğru şekilde kullanılmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Dünya Basın Konseyleri Birliği Birinci Başkan Yardımcısı Kishor Shresta da, dünyanın dört bir yanında basın örgütlerini iş ve güç birliği içinde çalışmalarının önemine dikkat çekerek, konseyin çalışmalarının bu amaç önemli katkı sağladığını kaydetti..

ERTUĞRULOĞLU: “GEÇMİŞTE YAPILAN HATALAR TEKRARLANMAMALI”

Dışişleri Eski Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da konuşmasında, KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını hatırlattı. Konuşmasına İngilizce olarak devam eden Ertuğruloğlu, yabancı katılımcılara Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Ertuğruloğlu, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni gasp eden Kıbrıs Rum Yönetimi’nin , Kıbrıslı Türklere eşitlik temelinde bir anlaşmaya hazır olmadığını savundu. Federasyonun toplumların , konfederasyonun ise devletlerin oluşturduğu bir yapı olduğunu söyleyerek, Kıbrıslı Türklerin , 35 yıllık bir devlete sahip olduğunu anımsatan Ertuğruloğlu,Kıbrıs Konusunda, geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından, toplantının gerçekleşmesine kaktı koyan , başta Meclis Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı , Turizm ve Çevre Bakanlığı yetkilileri kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür plaketleri sunuldu.

Dünya Basın Konseyleri Birliği toplantısı çalışma ve mali raporlar görüşülüp onaylanması, Kosova , Makedonya ve Irak’ın üyelik başvurularının görüşülüp onaylanmasıyla devam etti.