Dumlupınar U 16 takımı fark yaratıyor

Hüseyin KÖPRÜLÜ-Salih EŞREF

Asbuzu U 16 Liglerinde şampiyon olan Tremeşeli Holding Dumlupınar U16 takımı futbolcuları adeta göz kamaştırıyor.

Finalde Küçük Kaymaklı ile karşılaşan Dumlupınar takımı, normal süresi 2-2’lik skorlar tamamlanan maçın ardından penaltı atışlarına giden karşılaşmada rakibine 7-6’lık üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Dumlupınar Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Mehmet Emin Zaim, Tremeşeli Holding Dumlupınar U 16 takımı Antrenörü Malik Sercan Gök ve U 16 futbolcuları Havadis Gazetesi ve Salih Eşref ile Spor Gündemi’ne açıklamalarda bulundu.

Mehmet Emin Zaim: “Çok iyi hazırlık dönemi sonrasında mutlu sona ulaştık”



Dumlupınar Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Mehmet Emin Zaim 2 yıl önce göreve geldiğini belirterek 2008 jenerasyonun yaşadığı sıkıntıları ve başka kulüplere gitmek için fırsat kolladıkları bu süreçte inisiyatif alarak görev üstlendiğini belirtti. Zaim, iki yıl önce geldiği günden bu zamana kadar tam randımanlı ve tempo ile büyük bir hazırlık ve mücadelesi örneği gösterdiklerini belirtti. Zaim şöyle devam etti: “Yetenekli olan futbolcuları genel olarak toparlamak gereği oldu, bizde görevle ilgilendik. Günün sonunda da başaralı olup şampiyonluğa ulaştık. Futbolcularımız Akademi döneminde de başarılıydılar. Sıkı bir çalışma ile en güzel başarıya yani şampiyonluğa ulaştık. Akademi olarak hepsine teşekkürler ediyorum. Ayrıca destek olan başkanımıza, yöneticilerimize, destekçilerimize, sponsorlarımıza kısaca emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Malik Sercan Gök: “Meşakkatli ve uzun yolculuğun karşılığı şampiyonluk oldu”



Tremeşeli Holding Dumlupınar U 16 takımı Antrenörü Malik Sercan Gök de meşakkatli bu uzun yolculukta zor şartlarda başlayıp mutlu sona ulaştıklarını belirterek şunları belirtti: “Ekibime yıldızlar topluluğu diyebilirim. Her biri ilerde damga vuracak futbolcular olacak. Büyük kapasite ve yetenekleri var. Bildiklerimiz anlatmaya çalıştık. İlk başka illaki şampiyonluk değil futbolu örensinler, günümüz futboluna hakim olsunlar diye uğraş verdik. Kendilerini geliştirsinler istedik. En iyi seviyeye çıksınlar diye uğraştık. Nitekim bu seviyelere gelerek doğrudan şampiyonluğa ulaşmış oldular. Bu yolda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.”

Fotoğraf: Salih Asoğlu