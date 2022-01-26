Dumdum’dan anlamlı bağış

Yonpaş Dumlupınar Akademi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında akademi çocukları tarafından toplanan kışlık kıyafet ihtiyaçları SOS Çocuk Köyü, Aile Geliştirme Programı’nda kullanılmak üzere SOS Çocuk Köyü’ne teslim edildi.

Yonpaş Dumlupınar tarafından yapılan açıklamada “Akademi çocuklarımızın imkanları dahilinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmelerine olanak sağlamak ve çocuklarımızın sosyal duyarlılıklarının artırılmasına katkıda bulunmak amacı ile dönem dönem bu tip projeler yürüttüklerini ifade eden DTSK kulüp koordinatörü Asya Alpler, Akademi Koordinatörü Mehmet Göçer ve akademi eğitmenleri sayesinde bu projelerin hayata geçirildiğini ve sosyal sorumluluk projelerini iletişim içerisinde oldukları kurumlar ile işbirliği içerisinde yürüttüklerini ekledi. Akademi çocukları adına teslim Yonpaş Dumlupınar TSK A Takım oyuncusu Turgut Kaan Çoban tarafından yapıldı.” İfadelerine yer verildi. SOS Çocuk Köyü Derneği Aile Güçlendirme Programı yetkilileri yapılan destek için teşekkürlerini iletirken, benzeri sosyal sorumluluk prensiplerinin toplumumuzda kişiler ve kurumlar arasında artacağına inandıklarını ifade etti. Daha önce de “1 Çocuk 1 Kitap” kitap bağışı etkinliği kapsamında akademi çocukları tarafından toplanan çocuk kitapları LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi, El Ele Kreşi ve Sokak Kütüphanelerine bağışlanmıştı.