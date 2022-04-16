Duayen Mimarlar DAÜ 2. Uluslararası “Unspoken Issues in Architectural Education” Konferansı’nda bir araya geldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen uluslararası “Mimarlık Eğitiminde Konuşulmayan Konular – Unspoken Issues In Architectural Education” konferansının ikincisi, bu yıl 14 – 15 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. 14 Nisan 2022 Perşembe günü, saat 09:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda müzik dinletisi ile gerçekleşen açılışın ardından açılış konuşmalarıyla devam eden konferans İngilizce dilinde “Unspoken (Konuşulmayanlar)” temasıyla düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, konferansın tüm katılımcılarına, özellikle pandemi sürecinin devam ettiği günümüz dünyasında, daveti kabul edip geldikleri için teşekkür ederek sözlerine başladı. Konferansın anahtar kelimelerinin “Mimarlık ve Eğitim” olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, mimarlık ve eğitim kelimelerinin çok katmanlı terimler olduğunu ve her iki kelimenin insan ve toplum odaklı olduğunu, bu nedenle her ikisinin de olağanüstü farklılığı, çeşitliliği ve değişimi temsil ettiğini belirtti. Birinci konferanstan sonra geçen sürede nelerin değiştiğini ortaya çıkarmak için ikinci konferansı düzenlediklerini kaydeden Prof. Dr. Dağlı, ayrıca pandeminin ortaya koyduğu “yeni normal” ortama dayalı olarak çok bilinmeyenli bir denkleme yeni bir yol haritası belirlemek istediklerini kaydetti. Prof. Dr. Dağlı, konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Mimarlar Odasının böyle bir organizasyonda Fakülteye destek olmasından dolayı gururlandıklarını da vurguladı ve mimarlık eğitiminde konuşulmayan konuların kalmaması temennisinde bulunarak, katılımcılara güzel ve verimli iki gün geçirmelerini diledi.

Prof. Dr. Dağlı’nın ardından söz alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ olarak öğretim üyeleri, çeşitli akademisyenler ve öğrencilerle DAÜ’nün adına yakışır bir uluslararası konferansta bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Eğitimde kalitenin DAÜ’nün çok ciddiye aldığı bir konu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün programlarının çoğunun uluslararası kuruluşlar tarafından akredite olduğunu kaydedederek, bu prestijli akreditasyonlara sahip olmanın kolay olmadığını ifade etti. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Hocanın, bu tür etkinliklerin sürekliliğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, katılımcıların verimli bir konferans geçirmelerini diledi.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen oturumlarda tasarım, mimarlık, iç mimarlık, sanat ve mimarlık tarihi, mühendislik, kentsel ve kültürel çalışmalar, sosyoloji, çevre bilimi ve eğitim gibi alanlarda birçok sunum gerçekleştirildi. 14 Nisan 2022 tarihinde, saat 17:00’de Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Boğaç moderatörlüğünde Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Harriet Harris tarafından “Spatial Pedagogies for Non – Binary Ecologies” konulu sunum gerçekleştirildi ve sunumun ardından saat 18:00’de Açılış Kokteyli düzenlendi.

Sunumlar 15 Nisan’da da Devam Etti

Etkinliğin ikinci günü olan 15 Nisan 2022 Cuma günü ise saat 09:45’te Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara moderatörlüğünde Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Graeme Brooker tarafından “Spectres + Paradigms” konulu sunum gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden sunumların ardından saat 15:00’de Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun moderatörlüğünde kapanış paneli düzenlendi. Zagreb üniversitesisinde pek çok ödülün sahibi Dekan Yardımcısı ve Avrupa Mimarlık Eğitimi Derneği (EAAE) temsilcisi Mia Roth-Cerina ve Uluslararası İçmimarlık Federasyonu (IFI) Başkanı Shashi Caan’ın çevrim içi olarak katıldığı kapanış panelinde, ana temayı son dönemdeki mimari gelişmeler ve gelecek üzerine provokatif düşünceler oluşturdu.

İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç.Dr. Zehra Öngül ise önümüzdeki 2 yıl içinde 3. konferansın mimarlık eğitimi üzerine çalışan diğer ortaklarla daha fazla iş birlikleri ile gerçekleştirilmesini umduklarını kapanış konuşmasında vurguladı.