Kıbrıs

DSP Heyeti 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti

10 Mart 2020

Önder Aksakal başkanlığındaki Türkiye Demokratik Sol Partisi heyeti, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu da ziyaret etti.

Derviş Eroğlu, heyeti kabulünde KKTC’nin varlığının önemine vurgu yaptı.

Eroğlu, Demokratik Sol Parti’nin kurucusu Bülent Ecevit ile güzel ve samimi bir diyalogları olduğunu ifade eden Eroğlu, Ecevit’in hep Türk halkı için çalışan bir kişi olduğunu ve Türk halkına ve Türkiye’ye çok büyük hizmetler verdiğini söyledi.

KKTC devletini henüz Türkiye dışında tanıyan başka bir ülke bulunmadığının altını çizen Eroğlu, Ecevit’in başlattığı Barış Harekatı’nın yarattığı coğrafya üzerinde Denktaş ile bir devlet kurma şansı bulduklarını kaydetti.

Eroğlu, her devlette sorunlar olduğunu ve hiçbir devletin sorunsuz olmadığını ifade ederek, KKTC’nin varlığını dış dünyaya anlatma çabasında olduğunu, ancak Avrupa ülkelerinin özellikle Avrupa Birliği’nin anlayışlı davranmadığını söyledi.

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da partinin genel başkanı olmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye yapmış olmanın kendisi için ayrı bir anlamı olduğuna işaret etti.

KKTC’nin özellikle DSP için ayrı bir öneme sahip olduğunu anlatan Aksakal, Türkiye’de kapısında KKTC bayrağı dalgalanan tek partinin Demokratik Sol Parti olduğunu ve KKTC’yi yavru vatandan öte özgür bağımsız bir vatan olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Aksakal, Türkiye’nin, KKTC ve bu topraklarda yaşayan Kıbrıs Türk halkının sonsuza kadar arkasında duracak bir güç olacağını da ifade ederek, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün siyasette ve dış politikada dünyaya karşı dik duruşunu destekleyeceğini söyledi.




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