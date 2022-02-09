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DSÖ’den yeni varyant açıklaması: Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek

9 Şubat 2022
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron’un (BA.1) alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron’un (BA.1) alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, BA.2′nin halihazırda dünya çapında baskın olan BA.1′den daha bulaşıcı olduğunu ve muhtemelen daha yaygın hale geleceğini söyledi. Covid vakaları yöneticisi Dr. Abdi Mahamud ise, BA.2’nin daha önce BA.1 olan kişileri yeniden enfekte edip edemeyeceğinin ise belirsiz olduğunu söyledi.



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9 Şubat 2022


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