DSÖ’den yeni varyant açıklaması: Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek

D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6) yetkilileri, Omicron\u2019un (BA.1) alt varyant\u0131 BA.2 ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, BA.2\u2032nin halihaz\u0131rda d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda bask\u0131n olan BA.1\u2032den daha bula\u015f\u0131c\u0131 oldu\u011funu ve muhtemelen daha yayg\u0131n hale gelece\u011fini s\u00f6yledi. Covid vakalar\u0131 y\u00f6neticisi Dr. Abdi Mahamud ise, BA.2\u2019nin daha \u00f6nce BA.1 olan ki\u015fileri yeniden enfekte edip edemeyece\u011finin ise belirsiz oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\nD\u00fcnya\u00a0Sa\u011fl\u0131k\u00a0\u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6) yetkilileri,\u00a0Omicron\u2019un alt varyant\u0131 BA.2 ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\nYeni varyant\u0131n (BA.2) Omicron\u2019un orijinal halinden (BA.1) daha bula\u015f\u0131c\u0131 oldu\u011funu belirten yetkililer, BA.2\u2019nin d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda yayg\u0131nla\u015faca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n'BA.2'N\u0130N TESP\u0130T\u0130NDE ARTI\u015e G\u00d6RMEY\u0130 BEKL\u0130YORUZ\u2019\r\nCovid-19 teknik\u00a0heyet\u00a0lideri\u00a0Maria Van Kerkhove, k\u00fcresel sa\u011fl\u0131k kurumunun Omicron'un d\u00f6rt farkl\u0131 versiyonunu izledi\u011fini belirtirken, halihaz\u0131rda bask\u0131n olan BA.1 versiyonundan daha bula\u015f\u0131c\u0131 olan BA.2 alt varyant\u0131n\u0131n muhtemelen daha yayg\u0131n hale gelece\u011fini aktard\u0131.\r\n\r\nVan Kerkhove, DS\u00d6'n\u00fcn sosyal medya platformlar\u0131nda canl\u0131 yay\u0131nlanan bir soru-cevap oturumu s\u0131ras\u0131nda "BA.2, BA.1'den daha bula\u015f\u0131c\u0131d\u0131r, bu nedenle d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda BA.2'nin tespitinde art\u0131\u015f g\u00f6rmeyi bekliyoruz" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nCovid-19 teknik lideri, DS\u00d6\u2019n\u00fcn, alt varyant\u0131n Omicron vakalar\u0131nda h\u0131zl\u0131 bir art\u0131\u015f ve ard\u0131ndan keskin bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6ren \u00fclkelerde yeni enfeksiyonlarda art\u0131\u015fa neden olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in BA.2'yi izledi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nVan Kerkhove, ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n devam etti\u011fini belirtmesine ra\u011fmen, her iki alt varyant\u0131n neden oldu\u011fu enfeksiyonlar\u0131n ciddiyetinde bir fark belirtisi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\u2018A\u015eILAR C\u0130DD\u0130 VAKA VE \u00d6L\u00dcMLERE KAR\u015eI ETK\u0130L\u0130\u2019\r\nDanimarka'daki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar daha \u00f6nce, BA.2'nin BA.1'den yakla\u015f\u0131k 1,5 kat daha bula\u015f\u0131c\u0131 oldu\u011funu ve a\u015f\u0131lanm\u0131\u015f ve hatta g\u00fc\u00e7lendirilmi\u015f ki\u015filere bula\u015ft\u0131rma konusunda daha usta oldu\u011funu a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nBununla birlikte, tam olarak a\u015f\u0131lanm\u0131\u015f ki\u015filerin, a\u015f\u0131s\u0131zlara k\u0131yasla vir\u00fcs\u00fc yayma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n daha az oldu\u011fu belirtilmi\u015fti.\r\n\r\nVan Kerkhove, a\u015f\u0131lar\u0131n t\u00fcm enfeksiyonlar\u0131 \u00f6nlemese de ciddi vaka ve \u00f6l\u00fcmleri \u00f6nlemede olduk\u00e7a etkili oldu\u011funu s\u00f6ylerken, ki\u015fileri kapal\u0131 alanlarda a\u015f\u0131 yapt\u0131rmaya ve maske takmaya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\nDS\u00d6'n\u00fcn Covid vakalar\u0131 y\u00f6neticisi Dr. Abdi Mahamud ise, BA.2'nin daha \u00f6nce BA.1 olan ki\u015fileri yeniden enfekte edip edemeyece\u011finin belirsiz oldu\u011funu s\u00f6ylerken, bunun, vir\u00fcs\u00fcn ne kadar yay\u0131labilece\u011fi \u00fczerinde \u00f6nemli bir etkisinin olabilece\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\u2018OM\u0130CRON\u2019A YAKALANANLARIN \u00dc\u00c7TE \u0130K\u0130S\u0130 DAHA \u00d6NCE COV\u0130D-19 OLDU\u2019\r\n\u0130ngiltere'de yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rma, Omicron'a yakalanan ki\u015filerin \u00fc\u00e7te ikisinin daha \u00f6nce Covid-19 oldu\u011funu belirtmi\u015fti.\r\n\r\nCovid varyantlar\u0131n\u0131 izleyen uluslararas\u0131 bir veri taban\u0131na g\u00f6re ABD'deki \u00e7o\u011fu eyalette \u015fimdiye kadar onaylanm\u0131\u015f toplam 460 vaka oldu\u011fu bildirilirken, d\u00fc\u015f\u00fck bir seviyede dola\u015f\u0131mda olmas\u0131na ra\u011fmen BA.2'nin varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 do\u011frulanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n