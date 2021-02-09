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DSÖ’den Wuhan açıklaması: Covid-19’un kaynağı tespit edilemedi

9 Şubat 2021
DSÖ Wuhan covid-19



Covid-19’un kaynağını tespit etmek için salgının çıkış noktası olarak bilinen Çin’in Wuhan şehrine giden Dünya Sağlık Örgütü uzman heyeti, incelemelerini tamamlayarak açıklamalarda bulundu. Açıklamada, corona virüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediği ve bulguların salgının Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’dan önce tespit edilmediği belirtildi.





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9 Şubat 2021


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