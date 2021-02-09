DSÖ’den Wuhan açıklaması: Covid-19’un kaynağı tespit edilemedi

Covid-19'un kayna\u011f\u0131n\u0131 tespit etmek i\u00e7in salg\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f noktas\u0131 olarak bilinen \u00c7in'in Wuhan \u015fehrine giden D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc uzman heyeti, incelemelerini tamamlayarak a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. A\u00e7\u0131klamada,\u00a0corona vir\u00fcs\u00fcn k\u00f6kenini belirlemeye y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n herhangi bir hayvana i\u015faret etmedi\u011fi ve bulgular\u0131n salg\u0131n\u0131n \u00c7in'in Wuhan kentinde Aral\u0131k 2019'dan \u00f6nce tespit edilmedi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\r\nCovid-19'un kayna\u011f\u0131n\u0131 tespit etmek i\u00e7in salg\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f noktas\u0131 olarak bilinen \u00c7in'in Wuhan \u015fehrine giden D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6) uzman heyeti, incelemelerini tamamlayarak a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\nCovid-19'un k\u00f6kenlerini ara\u015ft\u0131ran D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc liderli\u011findeki ekip taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada,\u00a0 yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rman\u0131n yeni bilgiler ortaya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak salg\u0131n\u0131n resmini \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde de\u011fi\u015ftirmedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nD\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc vir\u00fcs uzman\u0131 Peter Ben Embarek, corona vir\u00fcs\u00fcn k\u00f6kenini belirlemeye y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n herhangi bir hayvana i\u015faret etmedi\u011fini ve bulgular\u0131n salg\u0131n\u0131n \u00c7in'in Wuhan kentinde Aral\u0131k 2019'dan \u00f6nce tespit edilmedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\nVir\u00fcs\u00fcn ba\u015flang\u0131\u00e7ta yarasa ve pangolinlerde olabilece\u011fini belirten DS\u00d6 yetkilileri, kedigiller ve k\u00f6pekgillerden de yay\u0131lm\u0131\u015f olabilece\u011fini belirtti.\r\n\u0130LK KEZ WUHAN'DA G\u00d6R\u00dcLD\u00dc\u011e\u00dc A\u00c7IKLANMI\u015eTI\r\nD\u00fcnya, Covid-19 salg\u0131n\u0131ndan ilk kez \u00c7in'in 31 Aral\u0131k 2019'da Hubey eyaletine ba\u011fl\u0131 Wuhan kentinde "kayna\u011f\u0131 bilinmeyen gizemli solunum yolu hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n" ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 DS\u00d6'ye bildirmesiyle haberdar olmu\u015ftu.\r\n\r\nHastal\u0131k, ilk kez Wuhan'da deniz \u00fcr\u00fcnleri g\u0131da pazar\u0131n\u0131 ziyaret eden ki\u015filerde g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015f, sebebi anla\u015f\u0131lamayan "solunum rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131" \u015fikayetiyle 17 Kas\u0131m'da ilk hasta hastaneye ba\u015fvurmu\u015ftu.\r\n\r\nAkci\u011fer iltihaplanmas\u0131na yol a\u00e7an hastal\u0131\u011fa yarasalarda bulunan bir beta Corona vir\u00fcs\u00fcn mutasyona u\u011fram\u0131\u015f hali oldu\u011fu tahmin edilen, daha \u00f6nce bilinmeyen t\u00fcrdeki bir Corona vir\u00fcs\u00fcn sebep oldu\u011fu anla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n14 OCAK'TA WUHAN'A GELM\u0130\u015eLERD\u0130\r\n\r\nDS\u00d6 heyeti, vir\u00fcs\u00fcn k\u00f6kenini ara\u015ft\u0131rmak i\u00e7in ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 saha \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda Hubey \u00c7in ve Bat\u0131 T\u0131bb\u0131 B\u00fct\u00fcnle\u015fik B\u00f6lge Hastanesi ve Wuhan Jinyintan Hastanesinde incelemelerde bulunmu\u015ftu.\r\n\r\nDS\u00d6 heyeti, ilk olarak ocak ba\u015f\u0131nda \u00c7in'e gitmi\u015f ancak Pekin y\u00f6netiminin ge\u00e7erli vizeler al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 uyar\u0131s\u0131n\u0131 yapmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan geri d\u00f6nmek zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nDaha sonra, ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, \u0130ngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve ara\u015ft\u0131rmac\u0131lardan olu\u015fan heyet, 14 Ocak'ta \u00f6zel u\u00e7akla kente gelmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n