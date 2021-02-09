DSÖ’den Wuhan açıklaması: Covid-19’un kaynağı tespit edilemedi

Covid-19’un kaynağını tespit etmek için salgının çıkış noktası olarak bilinen Çin’in Wuhan şehrine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzman heyeti, incelemelerini tamamlayarak açıklamalarda bulundu.

Covid-19’un kökenlerini araştıran Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki ekip tarafından yapılan açıklamada, yapılan araştırmanın yeni bilgiler ortaya çıkardığını ancak salgının resmini önemli ölçüde değiştirmediğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü virüs uzmanı Peter Ben Embarek, corona virüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediğini ve bulguların salgının Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’dan önce tespit edilmediğini söyledi.