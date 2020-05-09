Sağlık

DSÖ’den koronanın çıkışıyla ilgili yeni açıklama

9 Mayıs 2020
koronavirüs
koronavirüs


Dünyada yüz binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili DSÖ’den önemli bir açıklama geldi. Virüsün yarasa kaynaklı olduğu ve Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarının, salgının patlak vermesinde rol oynadığı belirtildi.

Açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü gıda güvenliği ve zoonoz uzmanı Peter Ben Embarek yaptı.

Gıda güvenliği ve zoonoz uzmanı Embarek, Covid-19’un hayvanlarla bağlantısı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Wuhan’daki deniz ürünleri gıda pazarının Covid-19 salgınının ortaya çıkmasındaki rolüne değinen Embarek, “Açık bir şekilde pazar yeri salgında bir rol oynadı. Ama hangi rolü oynadı, bilmiyoruz” dedi.

Embarek, virüsün çıkış noktasının Wuhan’daki pazar yeri olabileceği gibi, pazar yerinde ve çevresinde tesadüfen saptanmış olabileceğine de dikkati çekti.

Covid-19’un kaynağının yarasalar olduğunu ama bu konunun da derinlemesine incelenmesi gerektiğine işaret eden Embarek, “Belki, öncelikle hayvanlar bu virüsü pazar yerine getirdi veya önceden virüs kapmış kişiler bu pazar yerini ziyaret etti” değerlendirmesinde bulundu.

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