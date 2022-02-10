DSÖ: Zengin ülkeler Kovid-19 ile mücadele için 16 milyar dolar vermeli, salgını bu yıl durdurabiliriz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesu, zengin ülkelere Kovid-19 salgınıyla mücadeye mali yardımda bulunması için çağrı yaptı.

Ghebreyesu yaptığı açıklamada, “Bilim bize salgınla savaşmak için gerekli araçları sunuyor, ancak bu imkanlar küresel olarak paylaşılırsa, biz bu yıl dünyada Kovid-19 salgınını sonlandırabiliriz” dedi.

Zengin ülkelerin Covid-19 ile mücadeleye daha fazla katkı vermesini isteyen DSÖ Genel Direktörü, “Yüksek gelirli ülkeler oluşturulan ACT-A fonuna adil bir şekilde paylarını öderlerse, düşük ve orta gelirli ülkeler yetersiz Kovid-19 aşılama oranı ile ilaç ve test sıkıntısının üstesinden gelebilir” ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü, Omicron varyantının hızla yayılmasının test ve aşıları en acil ve daha adil bir şekilde dağıtılmasını da zorunlu kıldığı uyarısında bulundu.