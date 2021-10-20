DSÖ: Avrupa’da vakalar 1 haftada yüzde 7 arttı

Örgütün yayımladığı haftalık COVID-19 raporunda, dünyadaki vaka artışları ve ölümleri incelendi.

Buna göre, son bir haftada dünyada 2,7 milyon kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı ve 46 bin kişi yaşamını yitirdi.

Son 1 haftada Afrika ve Batı Pasifik bölgelerinde vakalarının sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 16 ile en büyük düşüşün gözlemlendiği kaydedildi.

Aşılama oranındaki eksikliğe rağmen Afrika’daki vaka artışlarında düşüş görülmesi de raporda dikkat çekilen konular arasında yer aldı.

Avrupa genelinde son bir haftada 1,3 milyon yeni vakanın görüldüğü ve Avrupa ülkelerinin yarısından fazlasında COVID-19 vakalarının yükseldiği vurgulandı.

Raporda, Avrupa’daki COVID-19 vakalarının 3 haftadır artışta olduğu, son 1 haftada vakalarının bir önceki haftaya göre yüzde 7 yükseldiği ve dünyada vakaların arttığı tek bölgenin Avrupa olduğu belirtildi.