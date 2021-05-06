DSÖ: Afrika’daki COVID-19 vakalarında yeniden artış görülebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, haftalık olağan basın toplantısında, Afrika’nın güneyinde kış aylarının başlaması ve Hindistan gibi farklı ülkelerde görülen yeni virüs türünün kıtaya ulaşmasıyla yeni yükseliş dalgasının beklendiğini söyledi.

Moeti, “Güney Afrika Cumhuriyeti bir gecede 2 bin vaka bildirdi ve civarındaki 10 ülke de yükselme eğilimi bildiriyor. Güney Afrika’da kış aylarının başlamasıyla alt bölgelerde daha büyük artış görebiliriz” açıklamasını yaptı.

“Aşılama yüzde 1’e düştü”

Aşı tedarikinde yaşanan sıkıntının salgınla mücadeleyi zora soktuğuna işaret eden Moeti, birkaç hafta önce Afrika dünyadaki aşılamanın yüzde 2’sini yapmış durumdayken bu rakamın yüzde 1’e düştüğünü vurguladı.

Moeti, ABD’nin COVID-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına desteğini büyük memnuniyetle karşılayarak bunun kıta için büyük değişimlere yol açabileceğini belirtti.