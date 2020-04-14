Drake müzik listesi tarihine geçti

En popüler rap müzik şarkıcılarından biri olan Drake, yeni şarkısı Toosie Slide ile üçüncü kez Billboard 100 listesine bir numaradan girerek tarihi başarı elde etti.

Ünlü şarkıcı Drake, yeni şarkısı Toosie Slide ile müzik tarihine geçti. 33 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, Billboard 100 müzik listesine üç kez bir numaradan giriş yapan ilk erkek şarkıcı oldu.

Öte yandan Toosie Slide, Drake’in listelerde bir numaraya yükselen yedinci şarkısı oldu.

Ünlü şarkıcının 2018’de çıkardığı God’s Plan ve Nice for What şarkıları da listeye bir numaradan girmişti.

Ünlü rap şarkıcısı, 2018 yılında 10 hafta boyunca Billboard listesinde bir numarada yer alarak rekor kırmıştı.

Drake ayrıca 2016 yılında da WizKid ve Kyla ile yaptığı One Dance düetiyle 10 hafta boyunca listelerin ilk sırasında yer almıştı.