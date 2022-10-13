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Dr. Ward: Göz rahatsızlıkları 5 ciddi hastalığın habercisi olabilir

13 Ekim 2022
gözler hastalık habercisi






Gözler, ruhun aynasıdır derler. Peki gözlerinizin farkında olmadığınız birçok hastalığın habercisi olduğunu biliyor muydunuz?



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13 Ekim 2022






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