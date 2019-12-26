Kıbrıs

Dr Özcan Hüdaverdi: Üzülerek ayrılıyorum

26 Aralık 2019
Dr Özcan Hüdaverdi

Girne Akçiçek Hastanesi’nde 5 gündür tek dahiliye uzmanı olarak çalışan Dr. Özcan Hüdaverdi, üzülerek hastaneden ayrılacağını açıkladı.

Dr. Özcan Hüdaverdi’nin paylaşımı şöyle:

Çok üzülerek yazıyorum.

2008 ocak ayından itibaren Girne Dr Akçiçek hastanesinde kendimden çok ödünler vererek elimden geldiği kadar tüm hastalarımıza yardımcı olmaya ve şifa bulmalarını sağladım.

Bin şükür ki binlerce yüreğe dokundum ve alnımın akı ile yürüdüm..

5 gündür tek dahiliye uzman hekimi olarak elimden geldiğince hizmet vermekteyim.

Dahiliye branşı Akçiçek hastanesinde temel branş görevi yapmakta, çünkü ilgili branşların olmaması üzerine diğer branşlara da dahiliye hizmet vermektedir.

Kontrolsüz bir biçimde artan nüfusa karşı, yıllardır dahiliye branşının eksik olması ve günün sonunda bu şekilde tek doktor olarak hizmet vermek şahsen tüm sağlığım bozulmuş durumdadır.

Ağır şartlarda görevimi tek başıma bu şekilde bozulmuş sağlığım ile sürdürmem mümkün olmayacağını ve çok üzülerek Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nden ayrılmayı düşünüyorum..

Dr Özcan Hüdaverdi.



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